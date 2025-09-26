猫は家の中でお気に入りの場所を見つける名人。クッションや窓際といった定番スポットはもちろん、人が思いもよらない場所に姿を現すこともあります。今回紹介するのは、棚の上段スペースに並んで収まった猫たち。まるで最初からこの場所が猫専用のスペースだったのではと思ってしまうほど見事に並んでいたそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、65.7万回以上表示。いいね数は3万件を超えました。Xユーザーたちからは、「これはすごい」「戦隊シリーズみたいな並びになってる」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：棚の上段スペースを見たら、猫たちが…思わず二度見する『圧巻の光景』】

なぜそこに…ｗ

今回、Xに投稿したのは「小倉」さん。

撮影されたのはリビングに設置されていた棚の様子。その棚の上段スペースには、なんと5匹の猫ちゃん達が入り込んでいたとのこと。どうやって登ったかは定かではありませんが、おそらく猫ならではの専用ルートがあるのでしょう。

棚のスペースひと区画ごとに猫ちゃん達が鎮座。まるで、専用の個室スペースみたいです。猫ちゃん達は高みから下にいる飼い主さんを凝視。高い場所からの景色は眺めがよさそうですね。

ちなみに飼い主さん曰く、この棚は住んでいる猫ちゃん達みんなのお気に入りスポット。完全に猫様専用スペースとなっており、各々自由気ままに空いている場所に入り込んでいるそうです。

棚に陳列された猫ちゃん達にX民も爆笑

リビングの棚のスペースに並んで鎮座していた猫ちゃん達。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「めっちゃカッコイイ 。なんか個体ごとに2つ名持ってそうな雰囲気」「ちゃんと並んで収まってるのがすごい」「なんとおさまりのいい笑」などの声が多く寄せられていました。

猫ちゃん達が揃って棚に並んでいる様子はとても圧巻。多くのXユーザー達を驚かせました。…ただ、いつか棚に並べられている飼い主さんのコレクションが猫ちゃん達に落とされないか…ちょっぴり心配ですね。

Xアカウント「小倉」では、計8匹の猫ちゃんたちとのにぎやかな日常の様子などが投稿されています。元気いっぱいな猫ちゃん達の様子は、見ているだけで微笑ましい気持ちにさせてくれます。

写真・動画提供：Xアカウント「小倉」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。