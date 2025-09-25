【レイトン教授と蒸気の新世界】 2026年 発売予定 価格：未定

レベルファイブはNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー「レイトン教授と蒸気の新世界」の新たなトレーラー「TGS 2025 Ver.」を公開した。

公開されたPXでは、冒険の舞台となるスチームバイソンを紹介しつつ、カットシーンやゲーム画面でキャラクターや世界観を紹介する内容となっている。

【【PV】『レイトン教授と蒸気の新世界』PV（TGS 2025 Ver.）】

(C)LEVEL5 Inc.