レベルファイブ、「レイトン教授と蒸気の新世界」の新PVを公開！
【レイトン教授と蒸気の新世界】 2026年 発売予定 価格：未定【【PV】『レイトン教授と蒸気の新世界』PV（TGS 2025 Ver.）】
レベルファイブはNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー「レイトン教授と蒸気の新世界」の新たなトレーラー「TGS 2025 Ver.」を公開した。
公開されたPXでは、冒険の舞台となるスチームバイソンを紹介しつつ、カットシーンやゲーム画面でキャラクターや世界観を紹介する内容となっている。
『レイトン教授と蒸気の新世界』の最新映像を公開しました！- レイトンシリーズ公式 (@L5_layton) September 25, 2025
新たに今作を彩る楽曲とともに、蒸気機関で発展した街「スチームバイソン」の様子を初公開！
レイトン教授とルークのおなじみの掛け合いもお楽しみに！https://t.co/Q4sORAG992#レイトン #TGS2025 pic.twitter.com/RDKIo8xdQa
(C)LEVEL5 Inc.