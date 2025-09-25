【コジコジ】口福堂コラボ第2弾は、さくらももこの原画が美しい「月見まんじゅう」！
150余年の歴史を誇る肉の老舗、柿安本店の和菓子ブランド「口福堂」と、漫画原作30周年を迎えた「COJI COJI」とのコラボレーション第2弾として『コジコジ月見まんじゅう』が販売された。
『コジコジ』は、さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版。舞台は ”人間を楽しませる” という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品だ。アニメは1997年に放送が開始され全101話のロングラン。社会風刺も盛り込んだアニメ独自のストーリーも多数。
『コジコジ月見まんじゅう』は、口福堂こだわりの上用饅頭の上に、お月見をするコジコジや仲間たちの 可愛らしいイラスト4種をプリント。さらに、第2弾では掛け紙を2種類ご用意。コジコジと月が描かれた原画をデザインした、コジコジの世界観を楽しめる ”コジコジ尽くし” のコラボ商品。
もちろん上用饅頭のおいしさにもこだわっており、生地は和菓子職人が山芋と砂糖を練ったものに米粉を加え、手の感覚を頼りに練り上げる。こしあんは、小豆の風味が際立つように丁寧に炊き上げ、きめ細やかで口どけ良く仕上げている。丁寧に練り上げた生地は蒸すことで
”しっとりもっちり” とした食感の皮となり、上品な甘さのこしあんとの相性が抜群だ。
また、口福堂とさくらももこ原作の人気作品『絵本まるコジ』のコラボレーション商品『MARUKO＆COJICOJI どら焼（月見）』を今年も販売。パッケージは、まる子とコジコジが仲良く並んでお月見をするイラストをあしらった季節を感じさせるデザインだ。さらに、三重県産の地養卵を使用した、ソフトでしっとりした食感の皮には「まる子とコジコジ」の焼き印を入れ、見た目も可愛らしく仕上げられている。
またこのほかにも口福堂では、うさぎや月をモチーフにしたお月見限定商品をご用意。羊羹のうさ耳が可愛い栗大福をはじめ、三種のあんを楽しめるお団子、芋あんや栗あんを練り込んだ三色団子を取り揃えている。さらに秋の味覚の代表格、ぶどうや栗、芋を使った今だけしか味わえない商品も充実しているので、気になる商品をコラボ商品と一緒に味わってほしい。
10月6日（月）は「中秋の名月」を鑑賞しながら、秋の収穫に感謝する十五夜。コジコジ尽くしの『コジコジ月見まんじゅう』をお供に、ご家族やご友人とのお月見を楽しんでみては。
（C）さくらプロダクション （C）さくらももこ （C）KAKIYASU HONTEN
