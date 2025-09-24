『鬼滅の刃』全世界で日本映画歴代興収1位に 北米では日本アニメ映画史上初2週連続1位を記録
アニメ『鬼滅の刃』の最新作となる劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の興収情報が発表され、日本を含む全世界における、日本映画歴代興行収入1位を達成し、9月12日より公開中の北米では日本アニメ映画史上初めて、2週連続１位を記録した。
【画像】目がヤバい…上弦の鬼とバトル中の善逸 公開された『鬼滅の刃』場面カット
日本国内では、公開67日間で観客動員2372万7443人、興行収入341億8647万400円を記録。8月より海外地域での公開を順次開始し、日本を含む全世界で9月22日までに、累計観客動員6702万204人、総興行収入823億5948万810円を記録（1ドル＝145円換算）し、全世界で公開された日本映画における歴代興行収入1位を達成した。（Sony Pictures Entertainment調べ）
さらに、9月12日より公開中の北米にて、日本アニメ映画史上初めて2週連続1位、総興行収入1億ドル以上、累計観客動員891万人以上を記録した。
今回の大ヒットに配給のアニプレックスは「日本を含む全世界の映画館にお越しいただいたお一人おひとりに、そして、作品を届けてくださっている劇場関係者の皆様ほか、多くの関係者の方々に、心より御礼申し上げます」と感謝を述べた。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
■劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の興行成績の推移（公開日2025年7月18日）
公開初日：興収16億4605万4200円、動員数115万5637人※初日成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
公開3日間：興収：55億2429万8500円、動員数：384万3613人※オープニング成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
公開4日間：興収：73億1584万6800円、動員数：516万4348人
公開8日間：興収100億円突破
公開10日間：興収128億7217万6700円、動員数：910万4483人
公開17日間：興収176億3955万7600円、動員数：1255万8582人
公開23日間：興収200億円突破
公開25日間：興収220億7219万1500円、動員数：1569万8202人
公開31日間：興収257億8265万6600円、動員数：1827万2941人
公開38日間：興収280億8769万4600円、動員数：1982万5555人
公開45日間：興収299億8348万3800円、動員数：2110万2792人
公開46日間：興収300億円突破
公開52日間：興収314億2591万6900円、動員数：2200万7405人
公開60日間：興収330億5606万6300円、動員数：2304万2671人
公開66日間：興収340億1149万700円、動員数：2362万1279人
公開67日間：興収341億8647万400円、動員数2372万7443人
■『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』興行成績の推移（公開日2020年10月16日）
公開初日：興収12億6872万4700円、動員数91万507人
公開3日間：興収46億2311万7450円、動員数342万493人
公開10日間：興収107億5423万2550円、動員数798万3442人
公開17日間：興収157億9936万5450円、動員数1189万1254人
公開24日間：興収204億8361万1650円、動員数1537万3943人
公開31日間：興収233億4929万1050円、動員数1750万5285人
公開59日間：興収302億8930万7700円、動員数2253万9385人
公開101日間：興収365億円、動員数2667万人
公開220日間：興収400.1億円、動員数2896万人
【画像】目がヤバい…上弦の鬼とバトル中の善逸 公開された『鬼滅の刃』場面カット
日本国内では、公開67日間で観客動員2372万7443人、興行収入341億8647万400円を記録。8月より海外地域での公開を順次開始し、日本を含む全世界で9月22日までに、累計観客動員6702万204人、総興行収入823億5948万810円を記録（1ドル＝145円換算）し、全世界で公開された日本映画における歴代興行収入1位を達成した。（Sony Pictures Entertainment調べ）
今回の大ヒットに配給のアニプレックスは「日本を含む全世界の映画館にお越しいただいたお一人おひとりに、そして、作品を届けてくださっている劇場関係者の皆様ほか、多くの関係者の方々に、心より御礼申し上げます」と感謝を述べた。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
■劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の興行成績の推移（公開日2025年7月18日）
公開初日：興収16億4605万4200円、動員数115万5637人※初日成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
公開3日間：興収：55億2429万8500円、動員数：384万3613人※オープニング成績 歴代No.１（興行通信社調べ）
公開4日間：興収：73億1584万6800円、動員数：516万4348人
公開8日間：興収100億円突破
公開10日間：興収128億7217万6700円、動員数：910万4483人
公開17日間：興収176億3955万7600円、動員数：1255万8582人
公開23日間：興収200億円突破
公開25日間：興収220億7219万1500円、動員数：1569万8202人
公開31日間：興収257億8265万6600円、動員数：1827万2941人
公開38日間：興収280億8769万4600円、動員数：1982万5555人
公開45日間：興収299億8348万3800円、動員数：2110万2792人
公開46日間：興収300億円突破
公開52日間：興収314億2591万6900円、動員数：2200万7405人
公開60日間：興収330億5606万6300円、動員数：2304万2671人
公開66日間：興収340億1149万700円、動員数：2362万1279人
公開67日間：興収341億8647万400円、動員数2372万7443人
■『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』興行成績の推移（公開日2020年10月16日）
公開初日：興収12億6872万4700円、動員数91万507人
公開3日間：興収46億2311万7450円、動員数342万493人
公開10日間：興収107億5423万2550円、動員数798万3442人
公開17日間：興収157億9936万5450円、動員数1189万1254人
公開24日間：興収204億8361万1650円、動員数1537万3943人
公開31日間：興収233億4929万1050円、動員数1750万5285人
公開59日間：興収302億8930万7700円、動員数2253万9385人
公開101日間：興収365億円、動員数2667万人
公開220日間：興収400.1億円、動員数2896万人