スーパーのプライベートブランドは家計の大きな味方。価格がお手頃な「トップバリュ」を愛用しているというのは、栄養士として働いた経験をもつ、50代の夫婦ふたり暮らしの本多めぐさん。トップバリュ愛用夫妻の「冷凍食品ベスト5」を伺いました。

第5位：具がゴロゴロ！2人分にちょうどいい「本格五目炒飯」

炒飯は家でもつくれますが、具材を細かく切って何種類もそろえるのは面倒です。またいつも同じような具材で飽きることも…。そんなときに、市販の炒飯はおいしくて安くて使いやすいもの。チンしてサラダやスープなどを添えて昼食にすると便利です。

【写真】何度でもリピート！甘辛な「炭火やきとり」

値段も税別298円とお手頃で、大きめの具材がたっぷり入っており、ちょっとリッチな気分になれるのがいいところ。500gと大容量で、50代夫婦ふたりで食べても少し残るくらいです。まさに高コスパ！

第4位：あと一品を即解決！甘辛い「炭火やきとり」

夜ごはんで「あと一品たりない…」と困ったときにすぐ出せる救世主！ もともとこげ目がついているので、チンするだけで家で焼いたような焼き鳥が完成します。

本当に秒でできるので便利で、味つけも万人受けする甘辛いしょうゆ味。お子さんでも食べられるやわらかさで、何度でもリピートしたくなる一品です。価格も驚きの税別198円です。

第3位：おかずもご飯も入ってる「チキン南蛮と炊き込みごはん」

最近の冷凍食品では、ご飯とおかずのセットがよく売られるようになりました。ご飯を炊く手間がいらず、時間がなくてもチンしたら即できあがるのがいいところ。市販のお弁当よりも安くてコスパがよく、少量ですが野菜もとれます。忙しいときや疲れているときに、これだけ買って帰ればすむのが大きな魅力。

このシリーズは何種類かありますが、チキン南蛮がおいしく食べやすいので私はお気に入りです。税別378円と割安で、イオンの企業努力ってすごいな…と思います。

お米が高騰しているので、混ぜご飯もうれしいところ。ほんのり風味で高齢の方にもおすすめです。80代の義母に差し入れすることもあります。

第2位：ヘルシーなおやつに大変身！「オーガニックブルーベリー」

健康が気になる50代なので、スイーツはなるべく果物を食べるようにしています。生の果物は高いこともありますが、冷凍果物は1年をとおして価格が安定しているので買いやすいです。

そしてブルーベリーは低カロリーで甘く、そのまま食べてもおいしい！ グラスに入れて、ヨーグルトやはちみつを添えていただきます。わが家では冷凍庫に随時買いおきをしてあります。冷凍なので、食べたい分だけ少量ずついただけるのもポイント。暑い日にひんやりデザートにすぐ食べられて便利です。

こちらは税別278円なので、アイスなどのスイーツと比べてもさほど高くありません。バナナなどの別の果物とミックスしてもおいしい。

第1位：圧倒的メイン級！食感も楽しい「肉汁あふれる豚シューマイ」

自分でつくるのは面倒なシューマイですが、買うと微妙に高い…。ですが、このシューマイは9個入りで税別358円と比較的安いのです。

そしてなんといっても味が最高！ ゴロゴロに切ったタケノコの食感がよく、お肉もしっかりジューシー。家族も喜ぶ味です。

1パックには中くらいのシューマイが9個入っています。夕食のメインに使えますし、少しボリュームのある副菜と汁物を添えれば夜ごはんのできあがり。使いやすい一品です！

いつでも安く、品ぎれも少ない冷凍食品。上手に取り入れて、ラクしながら節約していこうと思います。