¿·³ã¤«¤éÆÊÌÚ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î¿¹ÍþÂÀ
¡¡Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ÆÊÌÚSC¡£
¡¡1Ç¯¤Ç¤ÎJ2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëDF¿¹ÍþÂÀ¤Ë¸½ºßÃÏ¤È¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ïº£µ¨¤Î³«ËëÀï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×Àï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¡£¤·¤«¤·¡¢²Æ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Áý¤¨¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾õ¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤ì¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¡£ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ³èÌö¤·¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤ÄÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢½ç°Ì¤â7°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¾º³Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È·ëÂ«ÎÏ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢ÆâÍÆ¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»î¹ç¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Êý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Î¼´¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÊÌÚ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢°ì¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤Î¿·³ã¤Î»î¹ç¤â·ç¤«¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿·³ã¤ÎÃÎ¿Í¤ÈÏ¢Íí¤Ï¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¿·³ã¤Î¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎ¥¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ±´ü¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤MF±üÂ¼¿Î¤È¡Ö¤è¤¯Ï¢Íí¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡J3¥ê¡¼¥°¤â»Ä¤ê11»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢·ã¤·¤¤¾å°ÌÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹¤Ï½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¾º³Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤¬¡¢¤³¤Î»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢½ÓÉÒ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë