¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤ÎLABIÃÓÂÞËÜÅ¹ Ìó5000ÄÚ¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ç¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤³¤³¤À¤±¤ÎÅ¸¼¨¤âËþºÜ¡ª
¡¡¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¥ä¥Þ¥ÀHD¡Ë¤ÎLABIÃÓÂÞËÜÅ¹¤¬9·î12Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤ËÆ±Å¹Æâ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä²È¶ñ¤ò¶áÎÙ¤ÎIDC OTSUKA ÃÓÂÞ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°Ü¤·¡¢²ÈÅÅ¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò³È½¼¡£2´ÛÂÎÀ©¤ÇÆ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëLIFE SELECT¤ÎºÇ¹âÊö¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LABIÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ï2009Ç¯¡¢LABI 1 ÆüËÜÁíËÜÅ¹ÃÓÂÞ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡£21Ç¯¤Ë¤Ï²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢À¸³è»¨²ß¤â¼è¤ê°·¤¦LABI 1 LIFE SELECTÃÓÂÞ¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢º£²ó¤¬2²óÌÜ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±Å¹¤Î¶áÎÙ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤¬ÃÓÂÞËÜÅ¹¤ÈÃÓÂÞ¥«¥á¥é¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó´Û¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×ÃÓÂÞÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÓÂÞ±ØÄ¾·ë¤ÎÀ¾ÉðÉ´²ßÅ¹¤Ë¤Ï¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Î½ÐÅ¹¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥Þ¥ÀHD¤Ï23Ç¯3·î¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î¥Ó¥ë¤ò¶´¤ó¤ÀÎÙ¤ËYAMADAÃÓÂÞ2¹æ´Û¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤¬¡¢25Ç¯4·î¤ËÆ±´Û¤òIDC OTSUKA ÃÓÂÞ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¶ÈÂÖÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤ÏÌó5000ÄÚ¤ÎLABIÃÓÂÞËÜÅ¹¤ÈÌó1000ÄÚ¤ÎIDC OTSUKA ÃÓÂÞ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î2´ÛÂÎÀ©¤ÇÆ±¼Ò¤Î¡Ö¤¯¤é¤·¤Þ¤ë¤´¤È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥ÀHD¤Î¾åÌîÁ±µªÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¤Ï¡ÖLABIÃÓÂÞËÜÅ¹¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÅÅÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë°µÅÝÅª¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤È3À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄó°Æ·¿¤ÎÇä¤ê¾ì¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀß¤±¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ä¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤Ê¤É¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾åÌî»á¤Ï¡ÖLIFE SELECT¤ÏÅö¼Ò¤¬½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤ÎÅ¹ÊÞ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢LABIÃÓÂÞËÜÅ¹¤ÈIDC OTSUKA ÃÓÂÞ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î2´ÛÂÎÀ©¤¬LIFE SELECT¤ÎºÇ¹âÊö¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¥ä¥Þ¥ÀHD¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Îº´Ìîºâ¾æÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥í¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¡£³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡B2F¤Ï¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¦¥é¥Ü¡Ù¤Ç¡¢·ò¹¯´ï¶ñ¤ä°åÌôÉÊ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Î¥Õ¥í¥¢¡£B1F¤Ï¡ØTAX FREE¡õ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ç¡¢º´Ìî»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ëZÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¡ÈY LABO¡É¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡1F¤Ï¡Ø¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ù¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¤Î¥¹¥Þ¥Û¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÆ±¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ë¡£2F¤Ï¡Ø¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ù¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¼þÊÕµ¡´ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥í¥¢¡£¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«Î©¤Æ¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡3F¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡£4F¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÈÀöÂõµ¡¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÊ»Àß¤·¤¿¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤À¡£
¡¡5F¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤äµ¨Àá²ÈÅÅ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è²ÈÅÅ¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Ç¡¢6F¤Ï´á¶ñ¤ä¥¬¥ó¥À¥à¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥¤¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥í¥¢¹½À®¤À¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤ËÎ©¤Ã¤¿»³ÅÄ¾º¥ä¥Þ¥ÀHDÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·óCEO¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ëÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯Å¹¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤Îº´Ìî»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤µ¤ó¤ÎÃÓÂÞ½ÐÅ¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇLIFE SELECT¤ò40Å¹¤¯¤é¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Î²ÈÅÅÇä¤ê¾ì¤òÃÓÂÞ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÃÓÂÞ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤äÂ¾Å¹¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£B2F¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¦¥é¥Ü¡Ù¤Î°åÌôÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥ä¥Þ¥À¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÍ£°ì¡¢½èÊýäµ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä´ºÞÌô¶É¤âÊ»Àß¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SIXPAD¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÉÊÂ·¤¨¤ò³È½¼¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤âºÂ¤Ã¤Æ±¿Æ°¤Ç¤¤ë´ï¶ñ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¹âÎð¼Ô¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤âÁêÅöÎÌ¤ÎÂæ¿ô¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Þ¥À¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç28Å¹¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼Ö¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼óÅÔ·÷¤ÎÃÓÂÞ¤Ï¤½¤Î28Å¹¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤Ï¾åÁØ³¬¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ò¹¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éB2F¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡B1F¡ØTAX FREE¡õ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Î¡ÈY LABO¡É¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ä¤ª²Û»Ò¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÌó7800¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¼ã¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿Èó²ÈÅÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤È¤·¤Æ½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤ËTAX FREE¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÌó5000¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤¿»þ·×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÅÚ»º¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍýÈþÍÆ´ï¶ñ¤ÏÌó2000¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à¤òÇÛÃÖ¡£ºÇ¿·¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¡¦ÂÎ´¶¤Î¾ì¤À¡£
¡¡ÃËÀ²½¾ÑÉÊ¤â´Þ¤á¤¿²½¾ÑÉÊÎà¤ÏÌó1Ëü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥¹¥á¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÊÌ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÌÜÅª¤Î¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¤Å¸¼¨¹½À®¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡1F¡Ø¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬½¼¼Â¡£º¸±¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¼°¤Î½º´ï¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÅ¸¼¨¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµé¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¤¦¤¿¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¤ÎIQOS¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¿·ºî¤Î¾¦ÉÊ¤ò»î¤»¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ï³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÈºÇ¿·µ¡¼ï¤òÅ¸¼¨¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¥¹¥Þ¥Û¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£Å¹ÊÞ¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÆ°ºî³ÎÇ§¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥ê¥æ¡¼¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥¢¤Î±ü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ÏÌë8»þ¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¥¢¥×¥ê¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÃÓÂÞËÜÅ¹¤ÎÀµÌÌÊÉÌÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤âÎ®¤µ¤ì¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Î¹ðÃÎ¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡¡2F¡Ø¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ù¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤òÇÛÃÖ¡£¥¸¥ª¥é¥Þ¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Îµ¡Ç½¤ä¥â¡¼¥É¤¬»î¤»¤ë»Å³Ý¤±¤À¡£
¡¡PC¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤ÎNPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÀìÍÑ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÇÛÃÖ¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹PC¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡TSUKUMO¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎPC¤äBTO¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3F¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¤ÏÉý¹¤¤AV¾¦ÉÊ¤ÎÂÎ¸³¤äÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÊÉÌÌ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿Âç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢Á°Êý¤Ë¥½¥Õ¥¡¤òÃÖ¤¤¤Æ»ëÄ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥½¥Õ¥¡¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÂ·¤¨¡¢¼«Âð¤Ç¤Î»ëÄ°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëÅ¸¼¨¤âÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ä¥Û¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï»îÄ°¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÉºÝ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï°ÅËë¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤ò°Å¤¯¤·¤¿3¤Ä¤ÎÉô²°¤òÇÛÃÖ¡£LISTENING ROOM¤ÏÃ±ÂÎ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»îÄ°¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢THEATER ROOM¤ÏÂç²èÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤È¥·¥¢¥¿¡¼¥Ð¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥·¥¢¥¿¡¼ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡£HOME PROJECTOR¤Ï²ÈÄíÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡4F¤Î¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÎäÂ¢¸Ë¤ÈÀöÂõµ¡¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹¾¦ÉÊ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂæ¿ô¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤¬Ìó120¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢ÀöÂõµ¡¤ÏÌó110¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÁ°½Ò¤Î¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇºÆÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤ÈÀöÂõµ¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤â10Ç¯°Ê¾å»ÈÍÑ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤Î¾¦ÉÊ¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÏÂ¿¤¤¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤äPOP¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤À¤¬¡¢ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¸Â¤Ã¤Æ10Ç¯Á°¤Î¼Âµ¡¤ò¿·À½ÉÊ¤ÎÎÙ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¼Âµ¡¤Ç¤Î¿·µìÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀöÂõµ¡¤Ç¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¥Õ¥ë¤ÇÊÂ¤Ù¡¢²¼°Ì¤«¤é¾å°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÅëºÜµ¡Ç½¤Î°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ëÅ¸¼¨¤À¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ´¿§Â·¤¨¡¢¿§¸«ËÜ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿§Ì£¤â¼ÂÊª¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï³Æ¼ï¤Î¥Ð¥¹¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¾ïÀß¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÁêÃÌÁë¸ý¤âÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5F¤Î¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÇÛÃÖ¡£Ê¿Æü¤Ï¿æÈÓ´ï¤ä¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¤Î»î¿©¤ä»î°û¤¬¤Ç¤¡¢ÅÚÆü¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Â±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£»î¿©¤ä»î°û¤È¤¤¤¦ÂÎ´¶¡¦ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ä´Íý²ÈÅÅ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÊÌÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÆâÁë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾Ê¥¨¥ÍÄó°Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ê¥¨¥Í¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÆâÁë¤Ë¤è¤êW¤Î¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÄó°Æ¤Ç¡¢Êä½õ¶â¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÂ·¤¨¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´µ¡¼ï¤ÏÄÌÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÁàºîÀ¤ä¼è¤ê²ó¤·¡¢Æ°ºî²»¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤Û¤«¤Îµ¡¼ï¤È¤ÎÈæ³Ó¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡6F¤Î¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥¤¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Ìó500Âæ¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¥²¡¼¥È¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉÌÌ¤Ë¤ÏÂç·¿¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò±ÇÁü¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¬¥ó¥×¥é¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¤È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎµðÂç¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò´µ¯¡£¥¬¥ó¥À¥à°Ê³°¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤â°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¾ïÀß¤Î¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤Å·Æ²¤¬Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò´Æ½¤¤·¡¢BGM¤ä¾²¤ÎÁõ¾þ¤Ê¤É¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼Å¸³«¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂÎ´¶¡¦ÂÎ¸³¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢SWITCH 2¤ÈPlayStation 5¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤òÃÖ¤¤¤¿¥Ç¥å¥¨¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÇÛÃÖ¡£¼«Í³¤ËÂÐÀï¤¬¤Ç¤¡¢º£¸å¤ÏÂÐÀï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³Æ¥Õ¥í¥¢¤Î¤ß¤É¤³¤í¤ä¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¤¤Çä¤ê¾ì¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿ËÉÙ¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤ÈÂÎ¸³¤äÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤ëÇä¤ê¾ì¹½À®¤À¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤òË¬¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢LABIÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ï³Æ¥Õ¥í¥¢¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Á´¥Õ¥í¥¢¤ò²óÍ·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Çä¤ê¾ì¤¬¹¤¤¤¿¤á¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¸«¤Æ²ó¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±¼Ò¤¬ÆüËÜ°ì¤Î²ÈÅÅÇä¤ê¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿LABI ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤À¡£¡ÊBCNÁí¸¦¡¦É÷´ÖÍýÃË¡Ë
