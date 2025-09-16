シュワーバーはド軍左腕のバンダから53号を放った

【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）

謎采配がライバルの記録達成を後押しした。ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのフィリーズ戦に延長10回の末に5-6で敗れた。大谷翔平投手と本塁打王を争うカイル・シュワーバー外野手は53号ソロで勝利に貢献したが、本塁打数のリーグ独走を“アシスト”したのはデーブ・ロバーツ監督の采配でもあった。

ロバーツ監督はフィリーズが誇る左の強打者のシュワーバー、プライス・ハーパー内野手に対し、中継ぎ左腕のアンソニー・バンダ投手をオープナーで先発起用。しかし、バンダはシュワーバーに53号を許し、続くハーパーに四球を与えたところで、1死しか奪えずに2番手の右投げのエメット・シーハン投手に交代となった。シーハンは5回2/3を投げ、7奪三振の無失点と好投した。

地元放送局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」のジョン・クラーク氏はX（旧ツイッター）に「シュワーバーが53号を放った。ライアン・ハワード氏がもつ球団記録の58まであと5だ。カイル（シュワーバー）は今シーズン左投手から22本放っている。これは左対左の（MLB）史上最多タイ記録だ」と伝えた。

ロバーツ監督の奇策が、シュワーバーの左投手から22本塁打という記録を“後押し”した形となった。なお49本塁打でシュワーバーを追走する大谷は右投手から37本、左投手から12本を放っている。（Full-Count編集部）