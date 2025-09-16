こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

現在、7台の機器を同時に充電できる「Nano Charging Station（7-in-1, 100W）」や充電から高速データ＆映像転送など豊富な機能を備えた「778 Thunderbolt ドッキングステーション（12-in-1, Thunderbolt 4）」など、Anker（アンカー）の充電アイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

ノートPCの急速充電もOK。Ankerの「Nano Charging Station（7-in-1, 100W）」が1,000円オフ

【iPhone発売記念クーポン利用で8990円！】Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB -C ケーブル) ( USB タップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android 9,990円 （クーポン利用で1,000円オフ：9月18日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

最大7台の機器を同時に充電できる、Anker（アンカー）の電源タップ「Nano Charging Station（7-in-1, 100W）」がクーポン利用で1,000円オフ。今なら、8,990円とお買い得です。

巻取り式USB-Cケーブル2本に加えて、AC差込口3つ、USB-Cポート1つ、USB-Aポート1つを搭載しており、これ1つで7台の機器を同時に充電が可能。

USB-Cは単ポートは最大100W出力に対応。複数ポート使用時でも合計最大100W出力とパワフル。スマートフォンだけでなくノートPCなど幅広い機器へ急速充電できるのも嬉しいポイントです。

12ポート搭載であらゆる機器と接続可能。Ankerの「778 Thunderbolt ドッキングステーション」が6,000円オフ

【iPhone発売記念クーポン利用で37990円！】Anker 778 Thunderbolt ドッキングステーション (12-in-1, Thunderbolt 4) 4画面出力 8K 4K HDMIポート DisplayPort 40Gbps 高速データ転送 100W USB PD対応 USB -Cポート USB -Aポート 1Gbps イーサネットポート 搭載 43,990円 （クーポン利用で6,000円オフ：9月18日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

12個のポートを搭載した、Anker（アンカー）の多機能ハブ「778 Thunderbolt ドッキングステーション（12-in-1, Thunderbolt 4）」が登場。充電から高速データ＆映像転送まで多彩な機能を備えたアイテムが6,000円オフです。

最大100W出力に対応したThunderbolt 4アップストリームポートに加えて、最大30W出力のUSB PD対応USB-Cポートを2つ搭載。他にも、2つのUSB-Aポートと2つのUSB-A 2.0ポート、最大1Gbpsのイーサネットポートを搭載しています。

最大40Gbpsの超高速データ転送＆8K画像出力が可能なThunderbolt 4 ダウンストリームポートや8K対応HDMIポート、2つの8K対応DisplayPortを備えており、最大4つの外部ディスプレイに同時接続できますよ。

6台の機器をまとめて充電OK！ Ankerの「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」が2,000円オフ

【iPhone発売記念クーポン利用で12990円！】Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 6-in-1 充電ステーション【独自技術Anker GaNPrime採用/ コンセント 差込口 2口 / USB -C 2ポート / USB -A 2ポート / PSE技術基準適合】 14,990円 （クーポン利用で2,000円オフ：9月18日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

最大6台の機器を一度に充電できる、Anker（アンカー）の充電ステーション「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」がクーポン利用で2,000円オフ。

USB-C×2ポート、USB-A×2ポート、ACコンセント×2ポートを搭載。これ1台で、スマホやノートPC、ワイヤレスイヤホン、タブレットなどをまとめて充電できますよ。

本体は「iPhone 15 Plus」と同様のコンパクトサイズ。設置場所を選ばず、これ1台でデスク周りをスッキリ整理することが可能。重さは約300gと軽量なので持ち運びにも便利です。

シーンに合わせたモード変更が画期的。Boseのイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」がお得

BOSE 完全ワイヤレスイヤホン Bose Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen QC ULTRA EB 2nd BLK ブラック 39,600円 （10％還元：9月24日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

強力なノイズキャンセリング性能とパワフルな重低音が魅力的な、Bose（ボーズ）の「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」が10％ポイント還元で登場。2025年8月7日発売したワイヤレスイヤホンがお買い得ですよ。

CustomTuneテクノロジーを搭載。サウンドパフォーマンスとノイズキャンセリングを最適化してくれます。周囲の音を取り入れるアウェアモードなどシーンに合わせた使い方も楽しめますよ。

映画館にいるような臨場的のある音楽体験を叶えるボーズイマーシブオーディオを採用。AIを活用したバックグラウンドノイズ抑制機能で、マイク通話もクリア。最長6時間も再生できる長寿命バッテリーもGOODです。

Boseのヘッドホン「QuietComfort Ultra Headphones」が20％還元中。最長24時間も連続で使えるバッテリーが魅力

Bose QuietComfort Ultra Headphones ボーズ 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングヘッドホン 空間オーディオ Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 59,400円 （20％還元：9月20日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ノイズキャンセリング機能が秀逸。周囲の音を気にせず音楽や作業に集中できる、Bose（ボーズ）のワイヤレスヘッドホン「QuietComfort Ultra Headphones」が20％ポイント還元で販売中です。

約253gの軽量設計と柔らかい素材を使用したイヤーパッド＆ヘッドバンドは、長時間装着しても疲れにくいのが特長。2台の機器に同時接続できるマルチポイント対応で、スマホからノートPCへの切り替えもスムーズですよ。

耳の特性に合わせて理想のバランスになるようにサウンドを自動で調節するCustomTuneテクノロジーを搭載。あなただけの音楽体験を実現してくれますよ。最長24時間も連続で使用できるバッテリーを採用し、一日中音楽が楽しめる優れモノです。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

＼DEAL★50％ ポイント還元 ／ アロマ 入浴剤 水素入浴剤 H＆ アッシュアンド ラベンダー/フォレスト/シトラス 香り 付 詰め合わせ セット 3個入り 炭酸 炭酸入浴剤 重炭酸 高濃度 水素 ナノバブル 女性 プレゼント ギフト 水素風呂 睡眠 7,500円 （50%還元：9月19日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

日用消耗品 入浴剤 バスボール 45g アソートセット 30個入（各種5個） アソートセット バスボール 入浴剤 バスタイム 無添加品質 保湿・美肌・ハリ うるおい お風呂 肌荒れ 毛穴 潤い【iris_dl03】 12,340円 （50%還元：9月24日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

薬用ポカロン 入浴剤 重炭酸 40g×14錠 医薬部外品 森のゆずの 香り タブレット バスソルト 冷え症 肩こり 日本製 入浴剤 プレゼント 疲労回復 入浴剤 ギフト 重炭酸イオン 打ち身 美肌成分 追い炊き可 女性 男性 入浴剤 お歳暮 重炭酸入浴剤 送料無料 2,600円 （50%還元：9月25日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

食料品

50%ポイントバック【低糖質】生はちみつシュークリーム（6個入） 1つあたり糖質4.6g 糖質約63%オフ 冷凍便 / リセライーツ 無添加 低糖質 ロカボ スイーツ お取り寄せ シュークリーム 国産生はちみつ ギフト 冷凍スイーツ 個包装 プレゼント お返し 3,260円 （50%還元：9月18日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【スーパーDEAL25%ポイントバック】 mctオイル 360g6本+1本プレゼント mct MCT MCTオイル ココナッツ由来100% 高品質 フラットクラフト ココナッツオイル ct 中鎖脂肪酸100% バターコーヒー ケトジェニック ダイエット MCTオイル MCT コーヒー 13,230円 （25%還元：9月24日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

