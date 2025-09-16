Ankerのコレはケーブル2刀流・7-in-1・100W出力…デスクの支配者なの？
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
現在、7台の機器を同時に充電できる「Nano Charging Station（7-in-1, 100W）」や充電から高速データ＆映像転送など豊富な機能を備えた「778 Thunderbolt ドッキングステーション（12-in-1, Thunderbolt 4）」など、Anker（アンカー）の充電アイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
ノートPCの急速充電もOK。Ankerの「Nano Charging Station（7-in-1, 100W）」が1,000円オフ
最大7台の機器を同時に充電できる、Anker（アンカー）の電源タップ「Nano Charging Station（7-in-1, 100W）」がクーポン利用で1,000円オフ。今なら、8,990円とお買い得です。
巻取り式USB-Cケーブル2本に加えて、AC差込口3つ、USB-Cポート1つ、USB-Aポート1つを搭載しており、これ1つで7台の機器を同時に充電が可能。
USB-Cは単ポートは最大100W出力に対応。複数ポート使用時でも合計最大100W出力とパワフル。スマートフォンだけでなくノートPCなど幅広い機器へ急速充電できるのも嬉しいポイントです。
12ポート搭載であらゆる機器と接続可能。Ankerの「778 Thunderbolt ドッキングステーション」が6,000円オフ
12個のポートを搭載した、Anker（アンカー）の多機能ハブ「778 Thunderbolt ドッキングステーション（12-in-1, Thunderbolt 4）」が登場。充電から高速データ＆映像転送まで多彩な機能を備えたアイテムが6,000円オフです。
最大100W出力に対応したThunderbolt 4アップストリームポートに加えて、最大30W出力のUSB PD対応USB-Cポートを2つ搭載。他にも、2つのUSB-Aポートと2つのUSB-A 2.0ポート、最大1Gbpsのイーサネットポートを搭載しています。
最大40Gbpsの超高速データ転送＆8K画像出力が可能なThunderbolt 4 ダウンストリームポートや8K対応HDMIポート、2つの8K対応DisplayPortを備えており、最大4つの外部ディスプレイに同時接続できますよ。
6台の機器をまとめて充電OK！ Ankerの「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」が2,000円オフ
最大6台の機器を一度に充電できる、Anker（アンカー）の充電ステーション「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」がクーポン利用で2,000円オフ。
USB-C×2ポート、USB-A×2ポート、ACコンセント×2ポートを搭載。これ1台で、スマホやノートPC、ワイヤレスイヤホン、タブレットなどをまとめて充電できますよ。
本体は「iPhone 15 Plus」と同様のコンパクトサイズ。設置場所を選ばず、これ1台でデスク周りをスッキリ整理することが可能。重さは約300gと軽量なので持ち運びにも便利です。
シーンに合わせたモード変更が画期的。Boseのイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」がお得
強力なノイズキャンセリング性能とパワフルな重低音が魅力的な、Bose（ボーズ）の「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」が10％ポイント還元で登場。2025年8月7日発売したワイヤレスイヤホンがお買い得ですよ。
CustomTuneテクノロジーを搭載。サウンドパフォーマンスとノイズキャンセリングを最適化してくれます。周囲の音を取り入れるアウェアモードなどシーンに合わせた使い方も楽しめますよ。
映画館にいるような臨場的のある音楽体験を叶えるボーズイマーシブオーディオを採用。AIを活用したバックグラウンドノイズ抑制機能で、マイク通話もクリア。最長6時間も再生できる長寿命バッテリーもGOODです。
Boseのヘッドホン「QuietComfort Ultra Headphones」が20％還元中。最長24時間も連続で使えるバッテリーが魅力
ノイズキャンセリング機能が秀逸。周囲の音を気にせず音楽や作業に集中できる、Bose（ボーズ）のワイヤレスヘッドホン「QuietComfort Ultra Headphones」が20％ポイント還元で販売中です。
約253gの軽量設計と柔らかい素材を使用したイヤーパッド＆ヘッドバンドは、長時間装着しても疲れにくいのが特長。2台の機器に同時接続できるマルチポイント対応で、スマホからノートPCへの切り替えもスムーズですよ。
耳の特性に合わせて理想のバランスになるようにサウンドを自動で調節するCustomTuneテクノロジーを搭載。あなただけの音楽体験を実現してくれますよ。最長24時間も連続で使用できるバッテリーを採用し、一日中音楽が楽しめる優れモノです。
