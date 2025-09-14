年下の彼氏には「できれば質問されたくないこと」９パターン
「恋は年齢なんて関係ない」というのは建前で、実は年下男性からの無邪気な質問に傷ついている女性もいるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「年下の彼氏には『できれば質問されたくないこと』」をご紹介します。
【１】神経質になっているときの「アラサーってどんな気持ち？」
「聞かれたくないよ！」（20代女性）というように、30代に近づいた感想を尋ねるのも、ケンカを売っているように思われるかもしれません。意に介さないように見えても、実は気にしているケースもあるので、刺激しないほうがいいでしょう。
【２】余計なお世話でしかない「ご両親、心配してない？」
「というか、アンタがなんとかしてよ」（20代女性）というように、未婚の娘を想う親心に言及するのは、彼女にとって「野暮」以外のなにものでもありません。彼氏なのに「他人事」のような質問をすると、「将来を考えられない男」として、いつか見捨てられてしまう危険さえあるでしょう。
【３】適齢期に差し掛かってからの「なんで結婚しなかったの？」
「そういう話がなかったわけではないけど」（20代女性）というように、結婚しない理由をわざわざ尋ねて、彼女の古傷を掘り起こしてしまうケースです。どうせなら、「自分と出会うまで独身でいてくれてよかった」など、前向きな言い方を選んだほうがいいでしょう。
【４】昭和ガールを挑発する「昭和生まれからみて、平成生まれってどう？」
「何も変わらないと思うんですが…」（20代女性）というように、「昭和の女」としてのコメントを期待するのも、「古臭い女」とバカにしているように思われる可能性があります。昭和生まれ・平成生まれをわざわざ強調するのはやめたほうがいいでしょう。
【５】年上というだけで決めつける「経験豊富なんでしょ？」
「今付き合っているのが二人目の彼氏なんですけど…」（20代女性）というように、過去の恋愛について興味本位で聞きたがるのも、彼女を困惑させてしまうでしょう。「最大で何歳下と付き合ったの？」など、交際経験が多いことを前提とした質問も、気分を害してしまいそうです。
【６】年増を強調する「若さの秘訣ってなに？」
「褒めてくれてるのかもしれないけど、ちょっと複雑…」（20代女性）というように、実年齢より若く見える理由を聞かれると、女性は遠回しに「若作りしている」と嫌味を言われている気分になるようです。若々しさを褒めるなら、「変わらないね」などの言葉のほうが望ましいでしょう。
【７】わざとらしい「え、もうそんな歳なの？」
「知ってるくせに！わざわざ強調しないで！」（10代女性）というように、軽い気分で年齢をイジると、関係が険悪になるおそれもあるようです。普段は冗談が通じる相手だったとしても、虫の居所が悪いときは、幼稚でくだらない男だと思われてしまうかもしれません。
【８】時代を浮き彫りにする「10代のころ流行っていた曲は？」
「それ聞いてバカにするんでしょ」（20代女性）というように、単に彼女の過去を知りたいという悪気がない質問でも、「時代の流れ」を意識させる聞き方はよろしくないようです。彼女の返答に対して「ふるぅ！」などと意地悪なリアクションをするのも禁物でしょう。
【９】体調万全なのに…「なんか疲れてるの？」
「不健康に見えるのかな…落ち込みます」（20代女性）というように、体の具合を心配したつもりの質問が、彼女を傷つけてしまうケースです。「疲れてる？」と尋ねるのは、表情や口ぶりも含めて判断してからにしたほうがいいでしょう。
たとえジョークのつもりでも、年齢をイジる質問は彼女の逆鱗に触れるおそれがあります。「年齢なんて気にしない」と言っている彼女こそ、要注意と言えるかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から27日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】神経質になっているときの「アラサーってどんな気持ち？」
「聞かれたくないよ！」（20代女性）というように、30代に近づいた感想を尋ねるのも、ケンカを売っているように思われるかもしれません。意に介さないように見えても、実は気にしているケースもあるので、刺激しないほうがいいでしょう。
「というか、アンタがなんとかしてよ」（20代女性）というように、未婚の娘を想う親心に言及するのは、彼女にとって「野暮」以外のなにものでもありません。彼氏なのに「他人事」のような質問をすると、「将来を考えられない男」として、いつか見捨てられてしまう危険さえあるでしょう。
【３】適齢期に差し掛かってからの「なんで結婚しなかったの？」
「そういう話がなかったわけではないけど」（20代女性）というように、結婚しない理由をわざわざ尋ねて、彼女の古傷を掘り起こしてしまうケースです。どうせなら、「自分と出会うまで独身でいてくれてよかった」など、前向きな言い方を選んだほうがいいでしょう。
【４】昭和ガールを挑発する「昭和生まれからみて、平成生まれってどう？」
「何も変わらないと思うんですが…」（20代女性）というように、「昭和の女」としてのコメントを期待するのも、「古臭い女」とバカにしているように思われる可能性があります。昭和生まれ・平成生まれをわざわざ強調するのはやめたほうがいいでしょう。
【５】年上というだけで決めつける「経験豊富なんでしょ？」
「今付き合っているのが二人目の彼氏なんですけど…」（20代女性）というように、過去の恋愛について興味本位で聞きたがるのも、彼女を困惑させてしまうでしょう。「最大で何歳下と付き合ったの？」など、交際経験が多いことを前提とした質問も、気分を害してしまいそうです。
【６】年増を強調する「若さの秘訣ってなに？」
「褒めてくれてるのかもしれないけど、ちょっと複雑…」（20代女性）というように、実年齢より若く見える理由を聞かれると、女性は遠回しに「若作りしている」と嫌味を言われている気分になるようです。若々しさを褒めるなら、「変わらないね」などの言葉のほうが望ましいでしょう。
【７】わざとらしい「え、もうそんな歳なの？」
「知ってるくせに！わざわざ強調しないで！」（10代女性）というように、軽い気分で年齢をイジると、関係が険悪になるおそれもあるようです。普段は冗談が通じる相手だったとしても、虫の居所が悪いときは、幼稚でくだらない男だと思われてしまうかもしれません。
【８】時代を浮き彫りにする「10代のころ流行っていた曲は？」
「それ聞いてバカにするんでしょ」（20代女性）というように、単に彼女の過去を知りたいという悪気がない質問でも、「時代の流れ」を意識させる聞き方はよろしくないようです。彼女の返答に対して「ふるぅ！」などと意地悪なリアクションをするのも禁物でしょう。
【９】体調万全なのに…「なんか疲れてるの？」
「不健康に見えるのかな…落ち込みます」（20代女性）というように、体の具合を心配したつもりの質問が、彼女を傷つけてしまうケースです。「疲れてる？」と尋ねるのは、表情や口ぶりも含めて判断してからにしたほうがいいでしょう。
たとえジョークのつもりでも、年齢をイジる質問は彼女の逆鱗に触れるおそれがあります。「年齢なんて気にしない」と言っている彼女こそ、要注意と言えるかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から27日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査