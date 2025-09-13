フルハムvsリーズ スタメン発表
[9.13 プレミアリーグ第4節](クレイヴン・コテージ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 30 ライアン・セセニョン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコルト
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 31 イサ・ディオプ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 10 トム・ケアニー
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 22 Kevin
監督
マルコ・シウバ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 18 アントン・シュタハ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 16 イラン・メリエ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 W. Gnonto
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります