[9.13 プレミアリーグ第4節](クレイヴン・コテージ)

※23:00開始

<出場メンバー>

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 2 ケニー・テテ

DF 3 カルビン・バッシー

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 30 ライアン・セセニョン

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 17 アレックス・イウォビ

MF 20 サシャ・ルキッチ

MF 24 ジョシュ・キング

FW 9 ロドリゴ・ムニス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコルト

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 31 イサ・ディオプ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 10 トム・ケアニー

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 7 ラウール・ヒメネス

FW 11 アダマ・トラオレ

FW 22 Kevin

監督

マルコ・シウバ

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 18 アントン・シュタハ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 19 ノア・オカフォー

控え

GK 16 イラン・メリエ

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 22 田中碧

MF 44 イリア・グルエフ

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 20 ジャック・ハリソン

FW 29 W. Gnonto

監督

ダニエル・ファルケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります