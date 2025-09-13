節約というと、つい「我慢」や「制限」をイメージしがちです。けれど、「日々の買い物を少し見直すだけで、自然とムダは減っていくもの。自分にとって心地よい選び方を意識すると、暮らしも気持ちも軽くなっていきます」というのは、暮らしや生き方のヒントをYouTube『60歳からの幸せライフ』で発信しているライフさん。今回は、買い物の工夫についてお話を伺いました。

買い物を見直すだけで自然と節約に

「節約しよう」と力むよりも、日々の買い方を少し整えるだけで、お金の流れが自然に落ち着いていくように感じます。年齢を重ねると、必要なものとそうでないものが、前よりもはっきり見えてきます。思いつきの買い物を減らすだけでも、心がすっきりし、暮らしが軽くなるものです。

【写真】チラシをチェックするライフさん

ここでは、私がシニアの今だからこそ心がけている、小さな買い方の工夫をご紹介したいと思います。

1：日用品は“お気に入り定番”を決めて買う

経験から、日用品や調味料は、あれこれ試すよりも「これ」と決めた定番をもつ方がムダが減ると感じています。洗剤なら使い慣れた1種類だけ、調味料もみそやしょうゆをお気に入りの銘柄に絞ることで、余分に買いたしてしまうことがなくなります。特売に出合っても「うちはこれ」と迷わず選べる安心感も。

定番を決めることは、買いすぎ防止になるだけでなく、収納もすっきりし、暮らし全体に落ち着きをもたらしてくれる工夫だと感じています。

2：ネットショッピングは1回見直す

ネットショッピングは気軽で便利ですが、勢いで買ってしまうこともあります。そこで私は「欲しい」と思ったら一度カートに入れておき、翌日などに改めて見直すようにしています。

時間をおくだけで、熱が冷めて「やっぱりいらない」と思えることも多いもの。本当に必要なものだけを選べるので、衝動買いの防止になり、暮らしもお金の流れも落ち着いていくように感じます。

3：流行りにすぐ乗らず“待つ”習慣をもつ

雑誌やチラシで見かけた流行アイテムも、ネットショッピング同様に、すぐには飛びつかず、しばらく時間をおくようにしています。それでも「やっぱり欲しい」と思えるものは、暮らしに必要なもの。反対に、気持ちが冷めて「もう気にならない」と感じることも少なくありません。

シニアの今は、この“待つ時間”こそがムダを減らし、安心して選ぶための大切な味方になっていると感じます。

4：食材は冷蔵庫に収まる分だけ買う

冷蔵庫に入りきらないほど買ってしまうと、使いきれずに傷ませてしまうことがあります。シニアの今は、以前に比べて食べる量も減ったので、「冷蔵庫に収まる分だけ」と決めて買うようになりました。

食材が見渡しやすくなり、ムダが出にくくなるうえ、最後まできちんと使いきる気持ちよさも味わえるようになりました。

小さな工夫で、ムダのない買い物へ

ムダを減らすことは、我慢ではなく「気持ちのよい買い方」を選ぶことだと感じています。シニアの今は、ものを増やすよりも、心が落ち着く買い物を大切にしたい時期。セールや流行に距離をおいたり、夜の買い物衝動を避けたり。そんな小さな工夫を重ねることで、家計も心も少しずつ軽くなっていきます。

節約の先にあるのは、お金が残ること以上に、「これで十分」と思える安心感。買い物は毎日のことだからこそ、シニアの暮らしに合った選び方が、心地よい日々をつくってくれるのだと思います。