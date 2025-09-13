阪神タイガース×坂角総本舖♡記念コラボ「大阪いか天」限定登場

大阪土産として人気を誇る坂角総本舖〈大阪いか天〉から、阪神タイガース優勝と球団創設90周年を記念したコラボレーション商品が登場します。濃厚ないかの旨みと国産青しその爽やかな香りが広がる海鮮煎餅が、特別仕様のパッケージになりました♡数量限定で阪神百貨店梅田本店のみの販売なので、ファン必見のアイテムです。

大阪土産の新定番「大阪いか天」

2015年に誕生した〈大阪いか天〉は、天然いかの旨みと青しその香りが楽しめる本格海鮮煎餅。大阪名物「イカ焼き」に着想を得て開発され、これまでに累計2,000万枚以上を販売。

今では新大阪駅の人気土産ランキングTOP5に常連入りするなど、大阪を代表するスナックとして親しまれています。

阪神タイガース90周年を祝う限定仕様

今回登場する〈大阪いか天 阪神タイガース〉は、阪神タイガースの創設90周年とリーグ優勝を祝う特別デザイン。価格は20枚入り1,782円（税込）。

ボックスは阪神ファンに嬉しい限定仕様で、贈り物にもぴったりです。購入できるのは阪神百貨店梅田本店のみで、数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

ファン必見の数量限定コラボ♡

阪神タイガースの歴史ある節目を記念した坂角総本舖の〈大阪いか天〉は、グルメとしてもファンアイテムとしても魅力満点の商品となっています。

阪神百貨店梅田本店限定販売、なくなり次第終了の数量限定なので、この機会を逃さず手に入れてください♪大阪らしい”華やかさ”とチームの”誇り”を詰め込んだ特別なお土産です。