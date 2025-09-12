故人の残した品を整理する「遺品整理」。それは単なる片付けではなく、故人の想いや家族の物語がつまっています。専門業者「遺品整理プロスタッフ」が見た裏側のストーリーを、祖父母のゴミ屋敷を片付けた経験を持つ漫画家・西園フミコさんの漫画でご紹介。知られざる遺品整理の現場へ、足を踏み入れてみませんか？

【前回までのおさらい】依頼者：60代女性／故人との関係：娘

今回、遺品整理の現場となったのは、疎遠になっていた母が孤独死したという住居。室内はベッドには人型のシミが染みつき、床には尿パッドやおしっこがついた新聞が散乱…。強烈なにおいや、想像を絶する光景に依頼者（60代・女性）は耐えかね、「遺品整理プロスタッフ」に依頼。

石田社長をはじめとする作業員たちは、手慣れた様子で片付けを進めて、作業は無事に完了。ものがなくなり、スッキリとした部屋をみて依頼者はなにを思うのでしょうか…？

＜CASE1-3＞高齢女性孤独死のリアル〜遺品整理の本音

石田社長が「遺品整理業者」を始めた裏側には自身の悲しい体験があったからこそ。そして、それに加えて「他人だからできるのかもしれない…」という気になるひと言。果たしてその言葉が意味することとは…？