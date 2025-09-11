ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 雨規制のため一時運転見合わ… 東海道新幹線 新幹線 JR東海 大雨・豪雨 鉄道ニュース 時事ニュース 【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 雨規制のため一時運転見合わせ 東海道新幹線 一部運転見合わせ 2025年9月11日 16時3分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海道新幹線は、大雨のため一部区間で運転を見合わせていましたが、午後4時に全線で運転を再開しました。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 雨規制のため一時運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, 東京, 徳島, 介護タクシー, 大船, 静岡, イベント, 葬祭, 慰霊祭, 在宅医療