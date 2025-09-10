「そろそろふるさと納税を申し込まなきゃ」と思いつつ、気づけば年末ぎりぎりになり、あわててしまった経験はありませんか？ ふるさと納税は、上手に活用すれば家計の節約につながり、地域の応援にも役立つ便利な仕組みです。さらに、片付けのプロであり家計アドバイザーの下村志保美さんによれば、ふるさと納税は“もの”と“お金”の整理を一緒に進めるチャンスにもなるのだとか。今回は、申請前に押さえておきたい大切なポイントを、片付けの視点も交えながらご紹介します。

1：上限額を必ずチェック

まず最初に確認すべきは「控除上限額」。年収や家族構成によって金額が変わるため、必ずシミュレーションサイトで計算しましょう。

上限を超える寄付は自己負担になるため、「おトクどころか出費が増えた…」という事態に。上限額は、「収納の容量」のようなもの。入るスペースを超えてものをつめ込むと散らかるように、上限を超えて寄付すると家計が乱れます。

2：ワンストップ特例か確定申告か

申請方法は2つあります。寄付先が5自治体以内なら「ワンストップ特例制度」が便利。書類を返送するだけで確定申告が不要になります。ただし、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、すべてまとめて申告する必要があります。

書類の出し忘れや期限超過は、片付けでいう「処分日を過ぎて粗大ゴミが出せない」状態と同じ。期限は必ずカレンダーやスマホに入れておきましょう。

3：返礼品は“暮らしに合うもの”を選ぶ

魅力的な返礼品が多くて、つい「あれもこれも」と欲張りたくなりますよね。でも届いた後に置き場所がない、食べきれない、好みに合わない…となると、せっかくの制度が負担に変わります。

片付けの視点でおすすめなのは、

・消耗品（お米、調味料、ティッシュなど）

・家族全員が使う日用品

・旅行券など、体験型のもの

わが家はほぼ旅行券を選んでおり、その土地その土地の食べ物や景色を楽しんでいます。以前はパラグライダーを体験したことも。返礼品選びも“ものの入口”を整えることが、暮らしをラクにするコツです。

4：配送時期を確認

とくに食品は収穫や製造時期によって発送が遅れることもあります。年末年始や旅行前に届いて困らないよう、配送予定日や指定可否を必ずチェック。冷凍庫やパントリーのあきスペースも、寄附前に確保しておくと安心です。

これは片付けでいう「家に迎える前に居場所を決める」と同じ考え方です。

5：支払い方法とポイント活用

多くの自治体がクレジットカード決済に対応しています。カードのポイント還元も合わせれば、さらにおトクに。ただし、利用するカードは家計簿に反映できるものにして、使いすぎを防ぎましょう。

ふるさと納税は、「期限・金額・ものの入り口」の3つを意識することで、家計も暮らしもスッキリ整います。

（1） 上限額を把握する

（2） 申請方法と期限を確認する

（3） 暮らしに合った返礼品を選ぶ

（4） 配送時期と置き場所を決める

（5） 支払い方法でさらにおトクに

この5つのポイントを押さえてから申請すれば、「寄付してよかった！」と思える結果になります。年末ギリギリになって焦るより、早めに動いて家計も暮らしも余裕を手に入れましょう。