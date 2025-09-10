この記事をまとめると ■プロ運転士のなかにはプライドからカーナビを使わない人も少なくない ■働き手不足を背景にDX化が進みカーナビ導入も避けられない流れにある ■経験や誇りとテクノロジー活用の折り合いが今後の課題となっている

プロの誇りとしてナビを使わないドライバーも多いが……

先日運転士（旅客輸送関係）に仕事で話を聞く機会があった。その時「みなさんの自家用車にも当たり前のようにカーナビが装着されているかと思いますが……」と聞いた途端、相手となるプロドライバーである運転士ふたりのうちひとりの表情がみるみるこわばってきた。

そして「私どもはプロです。プロのプライドとしてプライベートでもカーナビに頼った運転をするつもりはないので装着していません」といわれてしまった。もうひとりの運転士は「私はスマホでグーグルマップをたまに使うぐらいです」とのことだったので、「プロドライバーのおふたりに大変失礼な質問をしました」と詫びを入れさせてもらった。

いまどきのタクシーではカーナビが装着されているのは当たり前であり、乗客自らが「カーナビで検索して目的地に向かってほしい」とリクエストしてくることも珍しくなくなっている。しかし、タクシーにカーナビが装着され始めたころは、「プロの運転士なのにカーナビに頼るのか」と乗客からクレームがつくこともあった。また、当時は運転士が自己負担して車両に取り付けることもあったのだが、お決まりの「目的地周辺なので案内を終了します」となってしまい、とてもタクシーでは使える代物ではなかった。

そのあとデジタル配車システムなどが導入されると、一部裏道をトレースするような「タクシー専用カーナビ」をタクシー会社が導入するようになった。電話で配車要請を受け、迎え先の近くにいるタクシーに配車要請が行われ、車内装着のカーナビに迎え先までのルートが自動的に案内されるといった仕掛けのものもあった。

当時タクシー需要は右肩下がりに落ち込んでおり、それでも利用するひとはタクシーのヘビーユーザーでもあり、ベテラン運転士しか知らないような裏道を熟知しているケースも多く、カーナビで検索して目的地に向かうと、「遠まわりしている！」などとトラブルになることもあった。当時はカーナビがあっても参考程度に留めるように新人運転士に教育していたそうだ。

路線バスは都市内路線、都市間を結ぶ高速路線問わずに走る道、つまり路線が決まっているので原則カーナビは必要ないが、貸切（観光）バスではベテランとはいえ初めて運行するルートもあるので、そんな時のためにカーナビがあってもいいのではないかと思うのだが、一部のバス専用カーナビアプリ以外では、バスが通れない狭い道や、バスが通過できない高さのガード下などを案内してしまうカーナビが大半なので「頼ることができない」という点でもカーナビはほぼ装着されていない。

たとえば観光バスの運転士のなかでも路線バスも運行しているバス事業者では、路線バスで経験を積んでから観光バスへという流れもあるほど、バス運転士でもプロ中のプロが運転することが多い。観光バスのみの事業者でも、ベテランともなれば、車庫のある都市圏なら知らない道がないほどに経験に基づいた豊富な知識量があるので、カーナビを必要としなかったのである。

DX化は避けられないが最後は個々人のモチベーション次第

今後は即戦力として、異業種からの未経験者や社会人経験もない若手などの積極的雇用を進めないと、いまの働き手不足はますます深刻になってしまう。ベテラン運転士との技量の差を縮めるには運行業務に関してもDX（デジタルトランスフォーメーション）化は待ったなしともいえよう。プロが使うにふさわしい精度の高いカーナビの積極的導入もますます進んでいくことになるだろう。

ただ、その使い方には課題も当然ある。先日インドネシアの首都ジャカルタでタクシーに乗り、ジャカルタ近郊都市まで移動する途中、土地勘のない筆者でもずいぶん時間がかかるように感じ、いつまでたっても高速道路に入らないので同行者が遠まわりしているのではないかとドライバーに聞くと、「グーグルマップに従っているから問題ない」といってきた。それでも同行者が「ほかにルートはないのか」などと聞いていると、「うるさい」とか、「嫌ならここで降りろ」といいだし車内で大喧嘩に発展してしまった。インドネシア以外でも筆者がよく訪れるタイでも、いまどきはグーグルマップなどのルートガイドに頼りきるドライバーが大半となっている。

アメリカではそもそも道を知らないだけではなく、英語も話せないドライバーも多い。むしろ、ライドシェアサービスのほうがサービスが優れている場合もある。空港まで利用した時も「この時間出発口（2階）はかなり混んでいるので、到着口（1階）で降りてエスカレーターで上がったほうがいい」として到着口にクルマをまわしてくれるなど、ベテランタクシー運転士のような対応を見せてくれた。

現状プロ意識の高い運転士が日本では目立っているのだが、働き手不足解消のためもあり、どんどん運転士に必要な二種免許の取得緩和、そして東京都内（23区及び武蔵野・三鷹市地域）ではタクシー運転士になるために必要だった地理試験が廃止されている。つまりこれからは、タクシーやバスを運転しているからいって運転士の誰もがプライド高くプロに徹しているというわけではなく、運転士個々人のあくまで価値観のもち方次第になっているということを知っておかないと、いらぬクレームをつけるなどお互い不快な思いのなか利用することにもなりかねない。

プロを自覚している運転士は運転士のなかでもリーダー格になり、タクシーでは富裕外国人の宿泊が多く長距離など「おいしい仕事」を得やすい外資系五つ星ホテルで客待ちできるなどするので、見極めはそれほど難しくないものと筆者は考えている。

DX化が進み、一定レベルまではそれほど経験を積まなくとも技術的な問題は解決されていくことになる。ただそこから先は、やはり個々人でどこまで自分の仕事に対して興味をもっているかで差が出てしまうのは、DX化が進む以前と変わらない。サービスレベル全体の底上げが行われるものと考えたほうがいいだろう。