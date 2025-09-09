いい意味で【しまむら】に見えない！ ガバッと着るだけ♡「高見えワンピ」

デイリーに着られる価格が魅力の【しまむら】。それでいて高見えするワンピースを見つけられたら、毎日のコーデがぐっと楽しくなりそう。今回紹介するのは、大人女性におすすめの「高見えワンピ」。シンプルながらも洗練された雰囲気をまとい、着回しやすさも兼ね備えている様子。インフルエンサーさんの着こなしとあわせてご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

すとんと落ちる美シルエットワンピ

【しまむら】「TT＊PENカットツイルOP」 \1,969（税込）

すとんと落ちるシルエットが美しいワンピース。立ち姿もすっきりと見せてくれそうです。カジュアルに着られるのに、ツイル生地が洗練された印象をプラス。インフルエンサーの@mguu__mさんが「いい意味でしまむらに見えない！！」とコメントしている通り、まさかこの価格とは思えないような、高見えが期待できるはず。スニーカーを合わせても大人っぽくまとまり、シャレ見えするのが嬉しいポイントです。

リラックス感と上品さを両立

【しまむら】「MEG＊TCPUリブワンピ」 \1,639（税込）

リブ素材で程よいリラックス感が漂うワンピース。同素材のタンクトップをレイヤードすることで、ぐっとおしゃれ度が増しそうです。チャコールグレーの落ち着いたカラーがこなれ感を引き出し、洗練された印象に。着心地がよさそうな質感なのに、上品な印象を与えてくれるのも魅力。差し色になる小物をプラスすれば、シンプルなコーデに遊び心を添えられます。

小花柄がカワイイ大人のガーリーコーデ

【しまむら】「ワッフルコバナラRキャミOP 」\1,969（税込）

ワッフル生地に小花柄をあしらったガーリーなキャミワンピ。表面感のある生地が高見えし、子供っぽくならずに取り入れられます。落ち着いた配色とリラックス感のあるシルエットで、フェミニンながら甘さ控えめな雰囲気。ブラウスやカーディガンを重ねれば、秋までずっと活躍してくれる1枚になるかもしれません。

刺繍が映える大人ベージュ

【しまむら】「TT＊MIIコードシシュウ0」 \2,420（税込）

裾に施された刺繍が上品なキャミワンピース。落ち着いたベージュトーンとすとんと落ちるシルエットで、ナチュラルながら大人っぽい雰囲気に仕上がります。肩ひもが二重になっていたり、胸元に切り替えが入っていたりと、細かなデザインポイントが高見えをサポートしそう。甘すぎないので大人世代でも取り入れやすく、さらっと着るだけでおしゃれ見えが期待できる1着です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mguu__m様、@uuut3671様、@chii_150cm様、@naa.gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu