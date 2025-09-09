彼女のほうが高収入だと知らされたときのNGリアクション９パターン
高収入の女性はいまどき珍しくありませんが、自分の彼女がそうだとわかったら、とっさにネガティブな反応をしてしまう人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性249名に聞いたアンケートを参考に「『彼女のほうが高収入』と知らされたときの残念なリアクション」をご紹介します。
【１】「『守ってあげたいタイプ』が好きなんだよね」と彼女を否定する
「私は彼女として不適格らしいので、別れてやりました」（20代女性）というように、収入の話を飛び越えて人格にまで言及すると、取り返しのつかない事態を招きかねません。ふと感じたことをそのまま口走る癖があるなら、きつく自制したほうが身の為でしょう。
【２】「でも結婚したら辞めるんでしょ？」と時代錯誤な発想をする
「うちの父親だってもうそんなこと言わないよ…」（20代女性）というように、古い価値観に根ざした意見を述べるのも、呆れられてしまいそうです。彼女のキャリアプランを知りたいなら、自己主張せず中立的な立場で尋ねたほうが、話がスムーズに進むでしょう。
【３】「なんか引くわー」と嫌悪感をあらわにする
「ズルして稼いでるわけじゃないのに、なにその目！」（10代女性）というように、がんばっている彼女をさげすむように見るのは、失礼極まりないでしょう。冷たい視線や言葉は、女性が求める「包容力」とは正反対の印象を与えるので控えましょう。
【４】「会社が大きいから給料もいいんだろ」と彼女の実力を認めない
「この人、同僚とかにもこんなに嫉妬深いの？とゾッとした」（20代女性）というように、驚きのあまり嫌味なことを口走ると、評価がガタ落ちしそうです。「いつも努力してるもんなあ」などと素直に感心すると、「よき理解者」として惚れ直してもらえそうです。
【５】「じゃあ、今日はおごってくれる？」とたかろうとする
「ヒモになる気!? 人としてどうよ？」（10代女性）というように、彼女のお金をあてにすると、人間性すら疑われかねません。女性が払う場合もあるでしょうが、「高収入のお前が払って当然」という態度ではなく、感謝を忘れずに表しましょう。
【６】「俺なんかどうせ…」と自分を卑下する
「『俺もがんばる！』となぜ言えない！」（20代女性）というように、極度に劣等感を抱くと、「ウジウジするな！」と怒られるかもしれません。いまは収入が少なくても、ガッツを見せることで、彼女に将来を期待してもらいましょう。
【７】「だからなに？」と不機嫌になる
「聞かれたから答えただけでしょ！」（10代女性）というように、あからさまに不愉快そうにするのも、女性の反発を招くでしょう。うっかり顔に出てしまったら、「ごめん、競争心に火が付いちゃって」などと謝って、場の雰囲気を和らげましょう。
【８】「べつにどうでもいいし」と興味がないフリをする
「急に無口になって、動揺しているのがみえみえ」（20代女性）というように、無関心を装っても、深読みされてしまう場合があるようです。「気にしていない」と示したいなら、それきり話題に挙げないようにするだけでなく、表情や態度にも気を配る必要がありそうです。
【９】「マジか…」とガックリ落ち込む
「こっちが悪いことをしたみたいで、すごく嫌な気分」（10代女性）というように、唖然とするだけならまだしも、うなだれるのは敗者ぶっているようで悪印象でしょう。「すごいね！」などと明るい表情で驚いてみせたほうが、さわやかさを演出できそうです。
「負けた！」と思っても余裕のある態度を見せるのが、好感を持たれる秘訣のようです。彼女を褒めるいい機会だとも言えるので、相手の実力や日頃の努力を絶賛するのもいいでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計249名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
