“開封済み”なのに返品を迫る迷惑客も…理不尽なクレームと向き合うスーパーの店員が「今回だけ」の対応を絶対にしないワケ
飲食店や小売店に対して、無理難題の押し付けや恫喝など、カスタマーハラスメント（カスハラ）と言われる事象が目立つようになってきた。SNSの普及により、迷惑行為が拡散されやすくなったのは間違いない。
また、東京都が2025年4月に通称「カスハラ防止条例」を施行したことで定義づけが進み、認識しやすくなったのかもしれない。
日常生活に必要不可欠な店ならば、なおさら遭遇する機会も多いだろう。某チェーンスーパーの店長を務めながら、その日常や愚痴をSNSに投稿しているアカウント・スーパーの中の人（@supernakanohito)に、リアルなカスハラ体験を聞いた。
◆開封済みの商品を返品しようとされ…
小売店において、「返品させてほしい」という電話はセンシティブなものだ。商品の不備など、店側に落ち度があれば、大事な顧客の信頼を損ねてしまうことになるためだ。
しかし、ある時店にかかってきた「うなぎパイを返品させてほしい」という内容の電話は、少し様子が違っていたという。
「女性のお客様から『そちらで買ったうなぎパイ、返品できるかしら？ 包みを破ったけど食べてはないわよ』と言われたんです。包装を開けているとのことで、もちろん返品はお断りしたんですが『え？ なんで？』とおっしゃるばかりで、納得してもらえなくて……」
当然、開封してしまっていては返品などできるはずもない。
「常識が通じない方は一定数いますね。最終的には『おたくの店なんて、もう絶対に使わない』と捨て台詞を吐き、電話を切られました」
◆「お盆の時期」にクレームが増加する
賞味期限の明記ができない野菜や果物は、なおさら対応に苦慮しそうだ。
「臨機応変に対応するしかありません。明らかに否があれば、返金や交換の処理をします。ただ、すでに怒っていらっしゃる方も多いので、状況をお伺いする時点でストレスになりますね」
こうした果物などの商品のクレームが増えるのが、お盆の時期なのだとか。
「先日も『おたくで買った果物、食べようとしたら傷んでいた！ どうしてくれるんだ！』と激昂されている方がいらっしゃいました。よくよく話を聞くと、1週間ほど、仏壇にお供えしていたものを食べようとしたみたいなんですよ……」
仏間では、エアコンを一日中稼働させていない場合も多いだろう。これもまた「常識が通じない」クレームだ。
◆決して“特例”は作らないワケ
スーパーの中の人によれば、“お一人様一点限り”の商品にまつわるトラブルにも悩まされているとか。
「うちの店の場合は、『夫婦二人で来れば二点買える』という感じで、レジに並んでいる人数でカウントするんです。にもかかわらず、商品を一人でいくつも買っていこうとする人も珍しくありません。お一人様一点限りであると伝えたところで、『車に家族がいるからいいじゃないか！』とか『◯◯さんに頼まれたから、二つ目は私のじゃない！』とゴネられたりして……」
こうした場合に、トラブルを避ける思いで「今回だけ」を許してしまってはいけない。
「決して特例は作りません。10時オープンなのに、並んでいる人がいるからと9時50分に開けると、翌日以降9時50分に「前は開けてくれたのに、なんで今日は開けないんだ！」と言われてしまうんですよね。段々エスカレートして、9時40分に来るようになりますし……。我々のようなチェーン店では、『同じことが毎回できるか』が大事です」
◆「はらわたが煮え繰り返る」と語った出来事は…
カスハラやクレームと向き合いながら、比較的淡々と出来事をSNSに投稿しているスーパーの中の人。しかしときには、「役職を捨ててもいいから、ガチでこいつと喧嘩したい」と感情をあらわにすることも。いったい何があったのか。
