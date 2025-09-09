スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「台湾スイーツ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:台湾スイーツ、どれが好き？

・「台湾スイーツ、どれが好き？」の結果は…


・1位 … タピオカ 41%
・2位 台湾かき氷 26%
・3位 パイナップルケーキ 23%
・4位 豆花 10%

※小数点以下四捨五入

36,834票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

大人気のアジアンスイーツ 豆腐花（トウファー)


【材料】（4人分）

豆乳 400ml
砂糖 20g
粉ゼラチン 5g
  水 大さじ 3
アーモンドエッセンス 適量
<シロップ>
  黒砂糖 100g
  メープルシロップ 40ml
  水 60ml
白キクラゲ(乾燥) 8~10g
クコの実 適量

【下準備】

1、水に粉ゼラチンを振り入れ、ふやかしておく。

2、白キクラゲは水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、固い石づきを切り落とし、食べやすい大きさに切る。



3、クコの実はお湯につけてやわらかくもどし、水気をきる。

【作り方】

1、鍋に豆乳と砂糖を入れて中火にかけ、煮たたせないように砂糖を溶かし、煮たつ直前に火を止める。ふやかしたゼラチンを加えて余熱で溶かし、鍋底を氷水にあてて冷ます。アーモンドエッセンスを加え、トロミがついてきたらバットに流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。



2、＜シロップ＞を作る。小鍋に水とメープルシロップを加えて煮たたせる。黒砂糖を入れ、再び煮たったら鍋底を氷水につけて粗熱を取り、冷蔵庫で冷やしておく。(ヒント)調理時間に冷やす時間は含まれていません。



3、固まった(1)をスプーンですくって器に入れ、＜シロップ＞をたっぷりかけ、白キクラゲを盛り、クコの実を散らす。



(E・レシピ編集部)