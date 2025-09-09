台湾スイーツ、どれが好き？＜回答数 36,834票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第282回】
■今回の結果は？
今日の質問は「台湾スイーツ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:台湾スイーツ、どれが好き？
大人気のアジアンスイーツ 豆腐花（トウファー)
【材料】（4人分）
豆乳 400ml
砂糖 20g
粉ゼラチン 5g
水 大さじ 3
アーモンドエッセンス 適量
<シロップ>
黒砂糖 100g
メープルシロップ 40ml
水 60ml
白キクラゲ(乾燥) 8~10g
クコの実 適量
【下準備】
1、水に粉ゼラチンを振り入れ、ふやかしておく。
2、白キクラゲは水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、固い石づきを切り落とし、食べやすい大きさに切る。
3、クコの実はお湯につけてやわらかくもどし、水気をきる。
【作り方】
1、鍋に豆乳と砂糖を入れて中火にかけ、煮たたせないように砂糖を溶かし、煮たつ直前に火を止める。ふやかしたゼラチンを加えて余熱で溶かし、鍋底を氷水にあてて冷ます。アーモンドエッセンスを加え、トロミがついてきたらバットに流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
2、＜シロップ＞を作る。小鍋に水とメープルシロップを加えて煮たたせる。黒砂糖を入れ、再び煮たったら鍋底を氷水につけて粗熱を取り、冷蔵庫で冷やしておく。(ヒント)調理時間に冷やす時間は含まれていません。
3、固まった(1)をスプーンですくって器に入れ、＜シロップ＞をたっぷりかけ、白キクラゲを盛り、クコの実を散らす。
(E・レシピ編集部)
