【ディズニーヴィランズ】ちょこんとお座り・赤いほっぺの「ぬいぐるみ」限定登場♪
ディズニー作品で大人気の ”ヴィランズ” たちのかわいい表情が魅力の「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ」がナムコ限定で登場する。何とも言えない表情が憎めないヴィランズたちをご紹介！
☆赤いほっぺのお座りヴィランズたちをチェック！（写真5点）＞＞＞
ディズニーヴィランズをモチーフにした「ディズニーキャラクター赤いほっぺ ぬいぐるみ」が、2025年9月12日（金）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ）限定で順次展開される。
”ディズニーヴィランズ” とは、各作品に登場する悪役たちのこと。
強い力や魔力を持ち、プリンセスやヒーローを窮地に追いやる彼らは、それぞれの作品では闇の存在として描かれているが、みんなコミカルな一面や悪に染まった背景を持っている、どこか憎めない存在。そして、強烈な個性と信念に徹した生き方が多くの人を引きつけ、人気を博している。
そんなディズニーヴィランズが、ほんのり頬を染めた「赤いほっぺのぬいぐるみ」として新登場♪
ちょこんと座った姿と赤いほっぺがとってもキュート。一緒にお出かけを楽しんだりお部屋に飾っておきたくなるぬいぐるみに仕上がっています！
ラインナップは『ライオンキング』より「スカー」、『シンデレラ』より「ルシファー」、『ピノキオ』からは「正直ジョン」と「ギデオン」の全部で4種類。
作中の怖い・いじわるなキャラクターも、赤いほっぺと愛らしい姿で憎めないキュートさに♪
ぜひディズニーヴィランズの魅力をお手元でたしかめてみてね。
（C）Disney
