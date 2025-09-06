注目の制限付きFA…キャム・トーマスが1年約9億円でネッツと再契約

9月5日（現地時間4日）。ブルックリン・ネッツは、制限付きFA（フリーエージェント）として今夏を迎えたキャム・トーマスと再契約を締結したことを発表した。

チーム側は契約内容の詳細を明かしていないものの、トーマスは1年約600万ドル（約8億8200万円）のクォリファイングオファーにサインし、2025－26シーズン終了後に制限なしFAになると『ESPN』が報じている。

日本の神奈川県横須賀市で生誕した23歳のトーマスは、193センチ95キロのガード。キャリア4年目の昨シーズンは、ハムストリングのケガに悩まされて25試合のみの出場に終わるも、キャリアハイの平均24.0得点3.3リバウンド3.8アシストを記録。

今夏のFA戦線で、トーマスと代理人は、2年3000万ドル（約44億1000万円）、1年950万ドル（約13億9650万円）でインセンティブ付きといったネッツ側のオファーを拒否。このクォリファイングオファーで、トーマスには完全なトレード拒否条項が与えられることとなった。

現在、2シーズン連続でプレーオフから遠ざかっているネッツは、今夏のトレードでキャメロン・ジョンソンを放出し、デンバー・ナゲッツからマイケル・ポーターJr.を獲得したほか、デイロン・シャープとザイエア・ウィリアムズと再契約を結び、トレードでテレンス・マンとヘイウッド・ハイスミスをロスターへ加えている。

今シーズン終了後に制限なしFAとなるトーマスが、新契約をかけてキャリア5年目へ臨むこととなる。

【動画】昨シーズンにトーマスが見せた好プレー集はこちら！





