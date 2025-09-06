《牛カツはオワコンか、それとも救世主か？》サンマルクが「もと村」「勝牛」ダブル買収にこだわった理由

大手カフェチェーン「サンマルクカフェ」を運営するサンマルクホールディングスの業績がここへきて大きく上向いている。

この要因として挙げられるのが、大量閉店に追い込まれつつあったサンマルクカフェを中心とするカフェ業態からの脱却と、「牛かつ もと村」と「京都勝牛」という牛カツ2業態を買収し、和業態へ参入したことがある。

牛カツといえば、2015年頃に東京発信でブームとなり、全国的に普及した業態であるが、依然としてとんかつなどと比較すると、ニッチな市場と言わざるをえない。また、近年ではブームはすっかり落ち着き、「インバウンド客には人気だが、日本人客はほとんどいない」という指摘もある。

にもかかわらず、なぜサンマルクは事業の新機軸として牛カツを選んだのか――。

【前編記事】『閉店ラッシュに陥るサンマルクを救った《ウルトラCの離れワザ》…「カフェからの脱却」で業績は爆上がりへ』よりつづく。

群雄割拠のとんかつ、発展途上の牛カツ

「とんかつ」は日本料理の代表的な存在でもあり、推計2000億円（レストラン1500億円、カツ丼チェーンなどファストフード500億）、潜在市場を含めれば3000億円と推計される巨大市場だ。そのため、常に群雄割拠の状態で、更なる成長を期待して新たに参入する事業者も多く、レッドオーシャン化している。

ただ、そういった状態でも「深耕すればもっと潜在需要があるはず」と見込んで、空白地帯を狙って参入する外食企業が後を絶たない。確かに市場を細分化し、ターゲットとポジショニングを見直せば、成熟市場でも参入機会は多いようである。

一方、「牛カツ」はどうかと言えば、まだまだ発展段階で約100億円のニッチ市場であり、開拓の余地は確実にとんかつより大きい。牛カツ文化を価値ある和食として浸透させれば、需要と競争の実態から市場のさらなる拡大は可能と推察する。

また、「牛肉は豚肉より高い」というイメージは広く定着しているため、価格を若干高めに設定して利益を確保しやすいのも、牛カツ業態の特徴のひとつ。メリハリ消費を重視する一定の層をターゲットにすれば、成長の可能性は高い。

インバウンド客にも牛カツは好評のようで、店によっては外国人旅行者が8割を超える店もあるという。客単価も2000円以上、それでいてオペレーションを単純化し、少人数の運営を確立すれば、経営側にとってはかなりの恩恵となるはずだ。

過剰投資のようにも見えるが…

こうした牛カツの特徴は、確かに高付加価値業態の開発を強みを得意とするサンマルクにとっては得意分野と映ったに違いない。

とはいえ、'24年11月に行われたサンマルクによる「牛かつ もと村」と「京都勝牛」の買収においては当初、不安視する者も業界内では少なくなかった。2社の取得価格は合計約217億円。連結で営業利益約6年分と考えれば、いくら将来が期待できるとはいえ、過剰投資のようにも見える。

そんな財務リスクが心配される中でも、サンマルクの決断は揺らがなかった。買収資金は、手元資金が低下するのを避けるため、長期・短期の借入金で調達。M＆Aにより無形固定資産（のれん・商標権）と有利子負債が増加した。

これにより、財務の安定性の指標である自己資本比率は一時、43.2％にまで低下する。たしかに買収後のストック（財務基盤）は脆弱化したが、フロー（収益状態）で見れば結果的に、グループ内のシナジー効果が創出されて収益が改善されること、それに金利手数料の節税効果も手伝って、利益の増加となり、投資回収は計画通りに進みそうだ。

月商の2.4ヵ月の現預金も有しているので、手元流動性には問題ない。ROE（自己資本利益率）も8.3％まで上昇しており、資本効率も高まっている。サンマルクの株主は、さぞかし喜んでいるだろう。

高付加価値業態である以外にも、サンマルクが牛カツの2業態、すなわち“ダブル買収”に至った理由がある。

ダブル買収で牛カツ市場を独占

そもそも最初は「京都勝牛」だけの予定だった買収だが、続けざまに「牛かつ もと村」の買収話が飛び込んできたという。同業態を2つも買収する費用対効果やリスクを検討していく中で、サンマルクが重視したのは「国内の牛カツ市場はこの2社が複占している状況にある」という点だ。

もしも買収を京都勝牛に絞った場合、買収しなかった牛かつ もと村は、競合の大手資本の傘下に入るはず。そうなれば競争が激化し、せっかく買収した京都勝牛の価値が低下するとにらみ「ならば2社とも買収して市場を独占したほうが最適」との結論に至ったそうだ。

この最終決断を下したのは、証券会社出身で36歳と若い、サンマルクの藤川祐樹社長である。一連の中長期的視野に基づいた成長戦略が成功するか否かは店舗の競争戦略の優劣で決まるが、ここで先に買収を決めていた京都勝牛のマーケティング戦略を紹介したい。

商品戦略は厳選したリブロースやヒレなど5つの部位から選べ、バリエーション豊かなつけだれと薬味で味わえる。旨味を閉じ込めたミディアムレア状態の牛カツが提供価値だ。

価格戦略は牛肉が主要食材だから価格帯も高めに設定しており、リーズナブルな価格で提供するためのコスト削減も徹底しており利益も確保しやすい。立地戦略は、国内63店舗、海外23店舗を展開中。今期は既出店地域に加え新たに2ヵ国への出店を計画している。

その他、販促戦略は大阪万博にも出店して知名度を向上させるなどブランド強化に努めており、デジタル広告にも力を注いでいる。

京都勝牛は、競争上の優位性を確保するために、主に4つの施策を打ち立てている。

1つ目は、高単価×高回転率の高効率店舗を確立していること。客単価は1600円と比較的高いものの、スピーディーで高品質な料理提供ができる仕組みを形にしている。それを可能にした要因は“ミディアムレア”での提供だから。揚げ時間が約60秒〜90秒と非常に短い為、たった約4分で提供できるのである。その結果、1時間で約1.6回転の客席回転率と、厚利多売のビジネスモデルとなっているのだ。

2つ目は、高付加価値な定食業態であること。お酒を軸にしておらず、定食で提供するスタイルなので、販売の平準化により高水準の売上を維持。定食業態でありながら高単価を実現している。

3つ目は、カット済み牛肉を品質保持した状態で店舗へ納品している点を挙げたい。牛肉はカットされ、真空パックに冷凍で袋詰めされた状態で納品。店ではほぼ揚げるだけと、調理作業が非常に簡便化されている。ソースや調味料など多くのPB商品もセントラルキッチンで製造しているので、コスト削減と品質を維持しながら、独自性も発揮し他社との差別化が図れている。

最後に、誰でも職人の味を再現可能なほど効率化された“シンプルオペレーション”で効率運営されていること。コックレスを前提に、仕込み・調理・提供まで一貫して作業できる仕組みを確立。調理器具や厨房レイアウトも専用に開発されているという。

こうした強みを生かしつつ、訪日外国人客の更なる集客力の強化や海外市場の開拓などを積極的に進めていけば、牛カツはこれからも成長分野となる可能性は高い。サンマルクにとっての“救世主”に牛カツはなりえるか――今後の舵取りに期待したい。

【こちらも読む】『イギリスで日本の「カツカレー」が“国民食”になっている驚きの理由』

【こちらも読む】イギリスで日本の「カツカレー」が”国民食”になっている驚きの理由