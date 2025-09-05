ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）が5日、東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場でゲリラフリーライブ「新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場」を開催した。

荒々しく美しい歌声で歌舞伎町を騒然とさせた。「上京組で、新宿はいまだに慣れない。昔はよく歌舞伎町にネズミが歩いているのを見に来ていました」と笑いつつ、「新宿は渇きとたぎりのはざま。いろんな人に1回目に触れてほしいので、波動を出します」と、現在「Billboard Global 200」にランクインするなど全世界で大ヒット中の「革命道中 −On The Way」など全6曲を熱唱。「お仕事お疲れ！」や「はじめまして、アイナ・ジ・エンドです」と呼びかけながら通行人やファンをくぎ付けにし、最終的に3000人の聴衆を集めた。

“虹女”が雨雲を吹き飛ばした。昼には大雨警報が発令されるほどの荒天だったが、開演前には夕日が差した。今夏出演したフェスは1度も雨が降らなかったといい、「私は虹女。虹を架けに来たんです。ほら、晴れたよ」とにやり。「ゲリラライブだから『雨降りそうだからかっぱ用意してね』とか、まず今日ライブがあることもお客さんに何も言えない。天候を味方にするか敵にするかですべてが変わるがゲリラライブ」と天気を味方につけ、澄みきった表情で歌い上げた。

最後は12月20日に東京ガーデンシアターで、ソロとして過去最大規模となるライブ「nukariari」の開催を発表。「抜かりなくはできない。抜かりあるライブを一生懸命作ります」と宣言して締めくくった。【野見山拓樹】