パイレーツとのカード最終戦

【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」として出場。3打数無安打1四球だった。チームは3-5で敗れ、3連敗し、マジックが消滅した。

相手先発スキーンズとの対戦が注目された初回の第1打席は、7球目の98.8マイル（約159キロ）のフォーシームに空振り三振。本拠地パイレーツファンからは歓声があがった。3回2死二塁の第2打席では四球で出塁した。

6回先頭の第3打席でも98.3マイル（約158.2キロ）のフォーシームにバットが空を切り3球三振に倒れた。スキーンズはこの回で降板し、大谷との今季2度目の対戦は2打数無安打1四球だった。

8回2死走者なしで迎えた第4打席では左腕シスクと対戦。スイーパーを打ち上げて二飛に倒れた。

ドジャース先発のスネルは3回にワイルドピッチなどで広がったピンチから先制を許すと、5回には4安打を浴びて4失点。打線はスキーンズの前に6回まで2安打無得点に抑え込まれ、前日に続いて打線が機能しなかった。

大谷は3日（同4日）の先発登板を体調不良のために回避。試合前にロバーツ監督は「まだ風邪や疲労感と戦っている状況」と現状を説明していた。

ナ・リーグ西地区首位に立つドジャースは3位ジャイアンツゲーム差が7に。直接対決を残り7試合を残すため、ジャイアンツの自力優勝の可能性が復活。ドジャースのマジックが消滅した。（Full-Count編集部）