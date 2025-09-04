ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¥É·³±¦ÏÓ¤Î¹ÔÆ°¡¡Å¨·³¼Â¶·ÀÊ¤«¤éÆÍÁ³¤Î»ØÅ¦¡ÄÀ¸¤¸¤¿»×¤ï¤Ì¡È¸í²ò¡É
¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬¡È´Ö°ã¤¨¤Æ¡ÉµÇ°µå¤òºÆ»ÈÍÑ
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 3¡¼0 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡¡»î¹çÃæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡È¼Õºá¡É¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²óÅÓÃæ84µå¤Ç5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£º£µ¨3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£2²ó¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì¡È»ö·ï¡É¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î9ÈÖ¡¢¥¥ã¥à¡¦¥Ç¤Ù¥¤¥Ë¡¼ÆâÌî¼ê¤¬2²ó¤Ëº¸°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç¥É¥é¥Õ¥È15½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿28ºÐ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é°ÂÂÇ¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï»öÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÇ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡×¤Ç¤Ï¼Â¶·¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤¬¡Ö¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²òÀâ¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¯»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢Èà¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µå¤òÅê¤²ÊÖ¤·¤¿¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¥«¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢3ÅÙ¤Î¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï½é¥Ò¥Ã¥È¤Îµå¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ÊMLB¤ÎÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ë¡ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÊüÁ÷¶É¡ÖSportsnet LA¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¡Ê½é¥Ò¥Ã¥È¤ÎµÇ°µå¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ë¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµå¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¸í²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¤Ù¥¤¥Ë¡¼¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥Ò¥Ã¥È¤¬¡ÈÍ½ÁÛ³°¡É¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë