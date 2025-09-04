先月、「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚していたことを発表した女優の趣里（34）だが、三山の以前のスキャンダルから今後を不安視する声も上がっている。夫婦の関係性をウリにする芸能人カップルが増えている中、趣里が選んだ選択肢は「いばらの道」にも思えるが……。【冨士海ネコ/ライター】

【写真を見る】「目の形がソックリ！」の趣里…両親「水谷豊」「伊藤蘭」と並べてみた

俳優・水谷豊さんと伊藤蘭さんというビッグネームを両親に持つ実力派女優・趣里さんが、アーティスト兼俳優の三山凌輝さんとの結婚と妊娠を発表した。だが、ニュースが報じられるやいなや、SNSには「本当に三山さんでいいのか」「いつまで持つか」といった心ないコメントがあふれた。理由は、三山さんにまつわる過去の悪評だ。YouTuber・Rちゃんとの婚約破棄トラブルが週刊誌に取り上げられ、活動を休止している最中の結婚。さらに彼は趣里さんより年下で、芸能活動のキャリアも浅い。かつて梅宮アンナさんが詐欺行為で逮捕された羽賀研二さんと交際して世間を騒がせたことを思い出す声すらあり、「女優としてのキャリアを台無しにするのでは」と心配もされている。

当人たちにとっては「余計なお世話」以外のなにものでもないだろう。ところが、いまや芸能界を見渡せば、「カップル売り」全盛期である。かつては家庭の匂いを漂わせないことこそが一流芸能人の証しだったが、最近は自分と同じだけ人気と実力を兼ね備えた伴侶と一緒に登場することが大きな羨望（せんぼう）を集める。1＋1が単純な2ではなく、10にも100にもなる時代、世間的に「不安要素の多い相手」と結婚することは、タレントイメージを大きく損なうリスクを伴う。

岡田将生・高畑充希夫婦、窪田正孝・水川あさみ夫婦…カップルブランドが芸能界を席巻する時代

同世代で妊娠を発表した芸能人夫婦といえば、岡田将生さんと高畑充希さんが思い浮かぶ。美男美女ということで結婚発表時には祝福の声があふれ、二人がパリでにこやかにポーズを決めた写真は大きな反響を呼んだ。

また大政絢さんは出産後に夫のONE OK ROCKのToruさんと女性誌に登場。雑誌の表紙を飾ったカップルといえば窪田正孝さんと水川あさみさん夫婦もいる。

さらに、安藤サクラさんと柄本佑さんは、互いに実力派俳優として第一線を走りながらも、インタビューで家庭生活の一端を語るたびに「尊敬し合っている夫婦」としてのブランドを確立。仲里依紗さんと中尾明慶さんはYouTubeチャンネルでの夫婦共演が大人気で、気取らないやりとりがそのまま好感度につながっている。

近年の芸能界では、結婚そのものが一つの「ブランディング」の役割を果たす傾向が強い。夫婦セットでの露出が話題を呼び、互いの人気を補強し合う構図だ。

こうした事例を見ると、芸能界において「誰と結婚するか」は、今やキャリアを大きく左右するファクターとなっていることが分かる。結婚相手との相乗効果をどう生み出すかは、男女ともに大きな課題だ。その意味で、三山さんとの結婚は、趣里さんにとって「ブランディングとしての結婚」とは真逆の方向に見える。彼には不祥事のイメージがつきまとい、休業中でもある。祝福よりも不安の声を呼んでしまったのは、この「カップル売りの時代」に逆行しているからだ。

一方で芸能人同士の結婚には、夫側が不祥事を起こした場合、「もう一つのリスク」もある。例えば、アンジャッシュ・渡部建さんの不倫騒動後も、離婚を選択しなかった佐々木希さんには、健気と評価する声もあるが「なぜ別れないのか」「見ていてイライラする」と、むしろ反発の声も目立つ。歌舞伎俳優・中村芝翫さんの度重なる不倫にも耐える三田寛子さんも、同様に「美談扱いはもう古い」という世間の風潮にさらされている。

かつては「夫を支える妻」という物語が美しく描かれたが、現在では「個として幸せを追求すべき」という価値観が主流となり、無条件に耐える姿勢は称賛されにくい。むしろ「妻だって人気芸能人なのに、なぜ彼女だけが損をし続けなければならないのか」といういら立ちが生まれてしまう。

この視点で考えると、趣里さんの選択にもリスクがある。もし今後、夫に不祥事やトラブルが再燃した場合、彼女は「夫に振り回される女優」として扱われてしまう危険性がある。これまで積み上げてきた実力派女優としての評価に陰りが差す可能性は否定できない。

とはいえ、趣里さんの結婚は、芸能界の潮流に一石を投じる動きでもある。親の名声に頼らず、自身の努力と演技力でキャリアを築いてきた彼女が、「安全で好感度の高い人気有名人」ではなく、自らが選んだ伴侶と家庭を築こうとしている。その姿勢は、多くの不安要素を抱えながらも、個人の意思を貫く強さを感じさせる。

結婚がブランド戦略として使用される時代にあって、「好きな人と一緒に生きる」という原点に立ち返ったともいえるかもしれない。もちろん、世間の厳しい目にはさらされ続けるだろう。しかし、その目を跳ね返して夫婦としての信頼を築ければ、逆に「祝福されなかった結婚」を力強い物語へと転じることができるはずだ。

芸能界では、結婚がキャリアをアップさせる武器にもなれば、足を引っ張る重荷にもなる。いばらの道に足を踏み入れた趣里さんが、女優としても一人の女性としてもどんな答えを出していくのか。その歩み自体が、今後の芸能界における「結婚の意味」を映し出していくだろう。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部