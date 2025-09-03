女優の伊澤彩織(31)がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。9日から公演予定だった舞台「礎の響～SEKIGAHARA～」を体調不良のため降板することを発表した。



【写真】真剣な表情で舞台稽古の様子を見守る水野美紀 オーラが凄い！

伊澤は2日に文書を公開し、「この度、『礎の響～SEKIGAHARA～』をやむを得ず降板させていただくこととなりました」と発表。降板理由については「稽古に取り組む中で、以前から抱えていた体の不調が悪化し、舞台に向き合うことが難しい状況になってしまいました」と記した。



公演直前で降板になってしまったことについては「このタイミングで降板という形になってしまい、公演を楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。舞台の公式Xでは、伊澤の代役について「現在調整中でございます」と知らせた。



また現在の体の状態については「少しずつ回復しております」と回復状態にあることも説明。今後について「しばらくは療養に専念し、また皆様の前に戻ってこられるよう努めてまいります」と記した。



舞台「礎の響～SEKIGAHARA～」は、女優の水野美紀がプロデュースする舞台演劇。9月9日から公演予定で、俳優の和田雅成と早乙女友貴がW主演をつとめる。舞台の公式Xでは、水野が稽古場に訪れ、真剣な表情で見守る様子などが写真で投稿されている。



伊澤は2021年に映画「ベイビーわるきゅーれ」で女優の髙石あかりとともにダブル主演をつとめ、一躍有名になった。同作で2022年の「日本映画批評家大賞」新人女優賞を受賞。スタントマンとしての側面も持ち、映画「キングダム」､「るろうに剣心 最終章 The Final / The Beginning」などではスタントで出演している。



（よろず～ニュース編集部）