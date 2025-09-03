タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が2日深夜放送のTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜0・01）に出演。女友達からの“マウント”を明かした。

日常のストレスをコントで再現する同番組。VTRでは既婚女性がうらやましがったフリをして「自由に恋愛できるのうらやましい」「自由な時間があるってうらやましい」と独身の女友達に“マウントを取る”場面が流れた。

スタジオの「ダイアン」津田篤宏が「本当に（独身の人のことを）うらやましがっているのかなって…マウントなんや」と驚くと「マウントでしかないと思う」とみちょぱ。「既婚者同士でも子供いる、いないでマウントもあるかもしれない」と話した。

子持ちの友人から「（子供）いないから旅行とかいけるもんね」「（子供）できたら行けないからね。今のうち楽しんでおきなよ」と言われたこともあるといい「嫌味でしかない」と語った。

津田は「捉え方なんじゃないの？」とコメント。

みちょぱは「じゃあわざわざ言ってこないでいいじゃないですか。伝えてくるということは何かあると思っちゃう」と話した。津田は「そんなギスギスしてんの？なんか楽しそうに会話してると思ってたで…」と反応して笑いを誘った。