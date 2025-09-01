家族が毎日使う「洗面台」を、効率よくピカピカに保つ方法をご紹介します。教えてくれるのは、クリンネスト1級のあささん。ここでは、日々の簡単な掃除から週1回のケア、とくに落としにくい水栓根元のガンコな汚れ対策まで、時間をかけずにキレイを維持するコツについて解説します。

毎日の洗面台掃除は「ナイロンたわしでこするだけ」

洗面台の掃除と聞くと洗剤や道具をそろえるのが面倒に感じるかもしれませんが、毎日のお掃除は「ナイロンたわし」ひとつで十分です。

水で軽くこするだけで、歯みがき粉の飛び散りや石けんカス、水ハネの跡を落とすことができます。洗剤を使わないので手間もかからず、毎朝や夜にサッとこするのを習慣づければ、汚れがこびりつかなくなります。

週1の全体ケアでピカピカの洗面台をキープ

どんなに毎日掃除をしても、少しずつ汚れは蓄積していきます。そこで週に1回程度、5分で終わるお掃除をプラスしましょう。

●洗面ボウルをクレンザーでみがく

クレンザーとスポンジを使って全体をみがくと、水アカやザラつきが取れて本来の白さが戻ります。

●オーバーフローの掃除

洗面ボウルの縁にある小さな穴「オーバーフロー」は、汚れやカビがたまりやすい場所です。泡タイプの塩素系漂白剤（泡ハイターなど）を吹き込んで数分放置、水で流せば、すっきりキレイにできます。

●鏡もみがいてピカピカに

鏡は水アカでくもりがち。ガラス用クリーナーやアルコールスプレーを使い、やわらかい布で仕上げふきすると輝きが戻ります。

●排水口のつまり予防

髪の毛や石けんカスでつまりが気になるときは、市販のパイプ洗浄剤を流し入れておくと安心です。定期的に行うことで悪臭も防げます。

ガンコな水栓根元の汚れ対策

洗面台の中でもとくに落としにくいのが、水栓の根元まわりです。ここには水アカ、皮脂汚れ、石けんカスなど性質の違う汚れが複雑に重なり、着色した汚れがつきやすいです。

●ステップ1：中性洗剤でこすり洗い

まずは食器用洗剤などの中性洗剤をスポンジにつけて擦ってみましょう。軽い皮脂や石けんカスならこれで落ちることも多いです。

●ステップ2：クエン酸パックで水アカをやわららかく

落ちにくい白い水アカはアルカリ性の汚れなので、酸性のクエン酸が効果的です。クエン酸水（水100mLにクエン酸小さじ1〜2杯）を含ませたキッチンペーパーを水栓根元に巻きつけて10〜30分放置。水アカがやわらかくなったところで擦ると汚れが落ちやすくなります。

●ステップ3：クレンザーで擦り洗い

クエン酸で汚れがゆるんだら、クレンザーで擦り洗いするとピカピカに。細かい部分は古歯ブラシを使うとキレイにしやすいです。キレイになったら、水でしっかり流し、乾いた布で水分をふき取って完了です。

洗面台を清潔に保つ3つのコツは、「毎日の簡単ケア」と「週1でやる5分掃除」、そして「ガンコな汚れをしっかりお掃除」です。この流れを押さえておけば、洗面台はいつでも清潔で気持ちよく使えます。家族が毎日使う場所だからこそ、手間をかけすぎず効率よくお手入れを続けていきましょう。

※ 塩素系の漂白剤を使うときは表示に従い、必ずゴム手袋をはめ、換気扇を回しましょう。酸性の洗剤など「混ぜるな危険」の表示がある洗剤と混ざると有毒ガスが発生します。混ぜるのはもちろん、直後に使うのも避けてください。塩素系の洗剤を使うときは表示に従い、必ずゴム手袋をはめ、換気扇を回しましょう。また、目より高い位置で塩素系の洗剤を使用する際はゴーグルを着用してください。建材や設備機器、家具によっては使用できないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取り扱い説明書、また洗剤の注意書きを確認してから使用してください。