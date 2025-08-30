朝の時間を有効活用して、1日を元気にスタートさせる秘訣を紹介します。今回話を伺ったのは、移動花屋「Hanano」のオーナーであり、農家バイトと二刀流の働き方を実践している丹澤優美子さん。40代の丹澤さんが体力仕事を続けられる理由であるという、5つのモーニングルーティンについて伺いました。

「朝の自分時間」に心を整える

「三浦の野菜がおいしくて、農家さんのお手伝いを始めました！」

【写真】元気の源は自家製の「甘酒」

笑顔でそう話すのは、この春、神奈川県・三浦半島に住まいを移した丹澤優美子さん。本業である隔週末の移動花屋と、週3日の農家の収穫補助の仕事。2つを両立させるためのカギは、「朝の自分時間」にあるようです。

「家族が起きる前のひとときが、私の自由時間。自分のためだけに時間を使えると、心が豊かになる気がするんですよね。5分だけでもヨガで体をゆるめたり、英会話のレッスンをすることで心に余裕が生まれ、自分のペースで毎日を過ごせる気がします。花屋も農家も朝が早く、体力を使う仕事なのですが、この朝時間のためなら起きられるから不思議です（笑）」（丹澤さん、以下同）

心を豊かにする「朝5分習慣」

丹澤さんが実践している5つの「朝5分習慣」について、みていきましょう。

●起きたら「甘酒」で朝の元気をチャージ

朝起きて、まず口にするのが自家製の甘酒。

「飲むと体がパッと目覚めて、『今日もがんばろう！』と思える。まさに私の“やる気スイッチ”です」

●子どもを送り出したら、ちょこっと「庭を整える」

「登校する子どもたちを庭先まで送ったあと、雑草を抜きながら庭を眺めるのが至福の時間」

家族で整地した庭のため、愛着もひとしおだとか。

朝の静かな時間を使い、英会話の勉強を継続中。

「レッスンは週3回、オンラインで。将来、海外でお正月のリースづくりを教えるのが夢なんです」

花屋も農家の仕事も体力勝負。

「肩も腰もバキバキになってしまうので、体をほぐすヨガやストレッチは欠かせません。必ず5分は行っています」