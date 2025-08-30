60代で北海道を離れ、東京でひとり暮らしを始めたハナ子さん。52歳で離婚しシングルに戻ってから、実家や思い出の品、安定した仕事などを片付け、手放したそう。ここでは、ハナ子さんの暮らしと衣類のこだわりについてご紹介します。（撮影：林ひろし）

※ この記事は『60代、ひとり暮らしのはじめかた ぜんぶ捨てて、人生後半が輝きだした』（KADOKAWA刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【写真】60代ひとり暮らし、引き出しの中もすっきり

服は肌ざわりと着心地がよいことが大事

私はアパレルで2年間、働いていた経験があります。ですから「これは高見えする」とか「これはすぐ伸びてしまう」といった、服の目利きには少し自信があるつもりです。そんな私のファッションに対する第一のこだわりは、「身につけていて心地よいかどうか」。

素材がチクチクしたり、パーツが肌に当たったりするものは、どんなにすてきなデザインでも買いません。結局着なくなって「タンスの肥やし」になってしまうからです。

そんなわけで、私はネット通販よりも実店舗派。実際試着して、肌ざわりを確かめてから、購入するかどうか判断するタイプです。

足が痛くならない、歩きやすい靴だけもつ

東京へ来るにあたっては、服はかなり整理してきました。

靴も、今もっているのは6足のみ。歩きやすいスニーカーが中心で、あとはお出かけ用のフラットシューズ、冬用のブーツ、雨の日のレインブーツと、実際によく履いているものばかりです。

以前は、華奢なハイヒールも一応もっていました。ピアノが好きな私は、レストランでのコンサートディナーによく出かけていたので、ドレスコードの一足が必要だったのです。長く歩くとものすごく疲れるので、お店の前まではスニーカーで行って、店に入ってから履き替えて…という手間をかけても、当時はおしゃれをしていました。

でも、東京へ引っ越すときに「足が痛いハイヒールは必要ない」と、思いきって手放しました。

なにがあるかわからないから、仮住まいのように暮らす

東京での暮らしもやっと落ち着いてきたところですが、心のなかではいつも「仮住まい」のつもりで暮らしたいと思っています。

「自分の城をもつ」「終（つい）の住処を定める」といった言葉がありますが、今の私は、ずっと同じ場所に安住することにこだわってはいません。というのも、先々なにがあるかは本当にわからないからです。

今は楽しく続けているインスタグラムも、ずっとこのまま続けるかどうかはわかりません。あるいは、本当にどこかへ移住するかもしれません。しないかもしれません。だからこそ、なるべく身軽にしておいたほうが、必要なときに行動しやすくなると思っているのです。

ここで「せっかく見つけた部屋なのにもったいない」と執着したり、「また引っ越すのは大変だ」と理由をつけたりすると、人生の展開が止まってしまうように思います。それならやはり「終の住処」にこだわるよりは、「仮住まい」のつもりで身軽に暮らすほうが、幸せには近づきやすいと思うのです。