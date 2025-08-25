まだまだ暑さが残る9月。とはいえ、そろそろ夏コーデから秋にシフトしたい！ そんなときにおすすめなのが、「着るものはあまり変えずに、色や素材、小物の力で秋っぽさを出す」テクニックです。インスタグラムで、大人に似合うシンプルでまねしやすいコーディネートを提案するなつきさん（50代）に、「同じような服でも秋らしく見せる」3つのポイントを聞きました。

1：白から黒へ。Tシャツの「色」を変えるだけ

白Tシャツは夏の定番ですが、それを黒Tシャツに変えるだけでグッと秋らしい印象になります。同じ形・同じ素材のTシャツでも、色が変わるだけでコーデ全体の雰囲気が大きく変わるのが不思議ですよね。

【比較写真】アクセサリーの色だけでこんなに違う！

私はまだ暑さが気になる日には、あえてTシャツはそのまま。でも色を「白→黒」にチェンジ。ボトムスや靴などのほかのアイテムはそのままでも、季節感が変わります。

また、黒Tは大人っぽく引き締まって見えるのもうれしいポイント。シルエットにゆとりがあるパンツやスカートと合わせると、カジュアルになりすぎず、上品さもプラスされます。

コーデを更新したいけど、なにを着たらいいか迷う…というときにもおすすめの方法です。

〈着用アイテム〉

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT）

・パンツ：ユニクロ（感動ワイドパンツ）

・スニーカー：アディダス

2：素材感で季節を先取り。コットンTから「ニットベスト」に

同じようなデザインのアイテムでも、素材が変わると季節感はガラッと変わります。たとえば、Tシャツをニットベストに変えるだけで一気に秋モードに。

とくに袖なしのニットベストは、まだ暑い日でも着やすく、体温調整もしやすい優秀アイテム。ノースリーブよりも「きちんと感」が出て、大人カジュアルのスタイルにぴったりです。

私自身、気温が読めないこの時季には、「夏と秋の中間」アイテムをよく取り入れます。ボトムスはそのままに、トップスだけ素材を変えるだけで、コーデ全体がグッと秋らしく見えるのでおすすめです。

〈着用アイテム〉

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT）※写真左

・ベスト：ユニクロ（ニットVネックベスト）※写真右

・スカート：ユニクロ（ボリュームロングスカート）※昨年買ったもの

・スニーカー：アディダス

3：アクセサリーは「シルバー→ゴールド」にチェンジ

意外と印象を左右するのがアクセサリーの色。夏の間は涼しげなシルバーを選んでいましたが、9月からは少しずつゴールドにシフト。

小さな変化ですが、ゴールドは温かみがあるので、コーデ全体のトーンが秋っぽく仕上がります。とくに黒やベージュなどのベーシックカラーの服と合わせると、ゴールドアクセがよく映えるので、コーデが地味に見えません。

アクセサリーを変えるだけなら、手持ちの服を着回しながら季節感だけを変えられるので、忙しい日や予算を抑えたいときにもおすすめです。

〈着用アイテム〉

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT）クルーネックT ユニクロ

・パンツ：ユニクロ（感動ワイドパンツ）

涼しいけれど秋っぽく見えるコツ、ぜひ試してみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください