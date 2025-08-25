¡Ö¿·¤´¤ß»ÜÀß¡×´ØÏ¢Í½»»¤òÈÝ·è¡¡¾åÈÄÄ®µÄ²ñ¡ÚÆÁÅç¡Û
¾åÈÄÄ®¤¬¡¢°¤ÇÈ»Ô¤Ê¤É¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ8·î25Æü¡¢¾åÈÄÄ®µÄ²ñ¤ÎÎ×»þ²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢2025Ç¯ÅÙÊ¬¤ÎÉéÃ´¶âÌó4800Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬¡¢È¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÈÄÄ®¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°¤ÇÈ»Ô¤ÈÈÄÌîÄ®¤È¤ÇÁÈ¹ç¤òÁÈ¿¥¤·¡¢¶¦Æ±¤Ç¡Ö¤´¤ß¾ÆµÑ»ÜÀß¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤¬7·îËö¤Ë²ÔÆ¯´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢¤´¤ß¤Î¾ÆµÑ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÈ¹ç¤Ï2Ç¯7¤«·î¸å¤Î²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡×¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Æü¤Î¾åÈÄÄ®µÄ²ñ Î×»þ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·»ÜÀßÀ°È÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÆâ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÄ®¤ÎÉéÃ´Ê¬Ìó4800Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾åÈÄÄ®¡¦¾¾ÅÄÂîÃË Ä®Ä¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î2Ç¯7¤«·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤ò´°À®¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾åÈÄÄ®Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢1»Ô1Ä®¤Î¹°è½èÍý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¿·»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÄÌîÄ®¤¬8·î¡Ö¿·»ÜÀß¤ÎÀ°È÷Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¹çÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¹ç¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¡£
¾åÈÄÄ®¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÎ·è¤òÁ°¤ËÆ¤ÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈ¿ÂÐ¡¦´¥¿ò µÄ°÷¡Ë
¡ÖÃæ±û¹°è»ÜÀßÁÈ¹ç¤«¤é¡¢»ÜÀßÀ°È÷¹©»öÈñ85²¯300Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡ÖÆþ»¥¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ÀÑ»»º¬µò¤ÎÀâÌÀ¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂ¿³Û¤ÎÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â³ÛÅª¤ËÂÅÅö¤Ê¤Î¤«²áÂç¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î¿³µÄ¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÊÈ¿ÂÐ¡¦ÇðÌÚÈþ¼£Âå µÄ°÷¡Ë
¡Öº£²ó¡¢Î×»þ²ñ¤ÎÊäÀµÍ½»»¡Ê°Æ¡Ë¤Ï¡¢ÈÄÌîÄ®Ã¦ÂàÁ°¤Î¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÍ½»»¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸å¤«¤éÈÄÌîÄ®Ê¬¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤µ¤ì¡¢ÊäÀµÍ½»»¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡ÖÍ½»»¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯Ç§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢Æ»Íý¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê»¿À®¡¦ËÜÞÆÉÒÇ· µÄ°÷¡Ë
¡Ö¿·¤´¤ß»ÜÀß¤Î·úÀß½àÈ÷¤Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌó6Ç¯´Ö¤ÎºÐ·î¤òÍ×¤·¤¿¡×
¡Ö²ÔÆ¯³«»Ï¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ê»¿À®¡¦ÎëÌÚ¹¬»° µÄ°÷¡Ë
¡ÖÍ½»»¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢2Ç¯7¤«·î¸å¤Ë¤Ï»ÜÀß¤¬´°À®¤·¡×
¡Ö1»Ô1Ä®¤Ë¤è¤ë¹°è»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¸ËÊä½õ¶â¤äÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡×
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ä®Ã±ÆÈ¤Ç»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÄ®¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÎÌÌ¤«¤é¤â¡¢½½Ê¬ÂÅÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ºÎ·è¤Î·ë²Ì¡Ä¡£
¡ÊºäÅìÂÙ¹¬ µÄÄ¹¡Ë
¡Öµ¯Î©¾¯¿ô¤Ç¤¹¡×
È¿ÂÐÂ¿¿ô¤Ç¡¢¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀßÀ°È÷Èñ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÄ®Ä¹¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¾åÈÄÄ®¡¦¾¾ÅÄÂîÃË Ä®Ä¹¡Ë
¡Ö¡ÊÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡ËµÄ°÷¤Ï¡¢º£¸å¡¢¾åÈÄÄ®¤ò¤É¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤«¡×
¡Ö¤´¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó·×²è¡¢¤½¤ì¤ÏµÄ·è¤·¤¿µÄ°÷¤ÎÀÕÌ³¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¤³¤ÎµÄ·è¤ò¼õ¤±¡¢Ä®ÅÄ¼÷¿Í °¤ÇÈ»ÔÄ¹¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö°¤ÇÈ»ÔÌ±¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¡¢·×²è¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ÔÃ±ÆÈÀ°È÷¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾¾ÅÄÄ®Ä¹¤ÈÁáµÞ¤ËÌÌ²ñ¤·¡¢º£¸å¡¢ÁÈ¹ç¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£