¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÀîÀ¥¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¡¡¹Åç¡¦¾ï×¢¤âº£µ¨½é¾¡Íø¡¡¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¥×¥íÌîµå¤ÇÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤¬Âç³èÌö¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤ÎÀîÀ¥¤¬ÂÔË¾¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¡£¥«ー¥×2Ç¯ÌÜ¤Î¾ï×¢¤âº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÀîÀ¥¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¡¡¹Åç¡¦¾ï×¢¤âº£µ¨½é¾¡Íø¡¡¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢4°Ì³ÚÅ·¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿23Æü¤Î»î¹ç¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î5Ç¯ÌÜ¡¢ÂçÊ¬¾¦¶È¹â¹»½Ð¿È¤ÎÀîÀ¥·øÅÍ¤¬¡¢1ÅÀ¥êー¥É¤Î4²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢º£Ç¯¤Ï³«Ëë°ì·³Æþ¤ê¡£Ãæ·Ñ¤®¤ò¼çÀï¾ì¤Ëºò¥·ー¥º¥ó¤Î8»î¹ç¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë20»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤¹¡£
6²óÎ¢¤Ë¤Ï³ÚÅ·¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥êー¥Õ¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢¥×¥íÄÌ»»28»î¹çÌÜ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÀ¥·øÅÍ¡ÖÅÀº¹¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º°ì¿Í¤Ò¤È¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢24Æü¤Ï¡¢¹Åç¥«ー¥×¤ÇÂçÊ¬ÉñÄá¹â¹»½Ð¿È¤Î2Ç¯ÌÜ¡¦¾ï×¢±©ÌéÅÍ¤¬º£¥·ー¥º¥ó½éÀèÈ¯¡£½é²ó¤ËÃæÆü¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¤Ë¥Äー¥Ùー¥¹¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡£ºÙÀî¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
2²óÎ¢¤Ë¤Ï140¥¥íÂæ¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤È¥Õ¥©ー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£5²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¡£
5ー0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÉ½¡¢¥¨¥éー¤È¥Ç¥Ã¥É¥Üー¥ë¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È3ÈÖ¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¤Ë3¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ï5ー4¤Ç¾¡Íø¡£¾ï×¢¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï×¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¤¥Üー¥ë¤â°¤¤¥Üー¥ë¤â¤¢¤Ã¤ÆÈ¿¾ÊÅÀ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Áー¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×