¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥¯ー¥Ý¥ó8·î¤ÇÇÛÉÛ½ªÎ»¡¡ËüÇî¤«¤éÆÁÅç¤Ø500±ß¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢ÆÁÅç¹Ô¤¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤ä¥Õ¥§¥êー¤ò500±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢8·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆÁÅç¸©¥Öー¥¹¤òË¬¤ì¤¿¸©³°ºß½»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ØÀ¾¤«¤éÆÁÅç¤Ë¸þ¤«¤¦¹âÂ®¥Ð¥¹¤ä¥Õ¥§¥êー¤¬ÊÒÆ»500±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢º£·î15Æü»þÅÀ¤Ç9Ëü5317Ëç¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï5941¿Í¤Ç¤¹¡£
Åö½é¤Ï12·î28Æü¤òÍøÍÑ´ü¸Â¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÄê¤è¤êÁá¤¯Í½»»³Û¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢8·î31Æü¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤ÈÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ËüÇî¿ä¿Ê²Ý¤Ï¡ÖSNS¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸©Æâ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£