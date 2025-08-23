29日のオリックス戦で松井玲奈さんの始球式を発表

西武は29日にベルーナドームで行われるオリックス戦で女優の松井玲奈さんがセレモニアルピッチを務めると発表した。SNSでは「羨ましすぎる」「激アツ」「行きたかったなぁ…笑」とコメントが寄せられた。

この日は人気映画「ハリーポッター」とのコラボイベントを開催予定。松井さんは上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」で、ハーマイオニー・グレンジャー役を演じている。

松井さんは球団を通じ、「このたび、埼玉西武ライオンズのセレモニアルピッチに参加させていただくことになりました。歴史ある球場で、球団のファンの皆さまと過ごす時間と共に、このような貴重な機会をいただけたことをとても光栄に思います。当日は心を込めて思い切って投げさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします！」とコメントしている。

この発表にファンも注目。「ファルコン好きなれなちゃんと大好きなハリポタと大好きな西武がコラボ！ 神！」「8月29日ベルド松井玲奈始球式って マジすか学園!?」と心待ちにしていた。（Full-Count編集部）