定期的に片付けているつもりでも、部屋がすぐに散らかってしまいませんか？ 整理収納コンサルタント・本多さおりさんによると、「片付かずモヤモヤする場所」には8つの要素が考えられるそう。そこで、片付けのモヤモヤ因子と、因子のひとつである「ものの出し入れがしにくい」問題の解消アイデアを教えてもらいました。著書『あなたを動かす 片付けの切り札』（大和書房刊）より一部抜粋してご紹介いたします。

片付けを妨げる「モヤモヤ因子」8タイプ

「片付かずモヤモヤする場所」は、だいたいこれら8つの因子のいくつかが絡んでいます。あなたのもやもやする場所は、どれが当てはまりそうですか？ 原因がわかれば、対処もきっと見えてきます。

【写真】IKEAの「収納用ターンテーブル」が調味料収納にぴったり

いきなりすべてを解決しようとしなくて大丈夫。まずは、因子の解消に向けた手をひとつだけ打ってみてください。

〈片付づかない場所のモヤモヤ因子8つ〉

フックとゴミ箱も、工夫次第で扱いやすくなる

1：置きやすい（腰高はものが置きやすい／動線上だとさらに置きがち） 2：とりあえずチョイ置き（住所が定まっていない／一時だけ家にいる） 3：ものが見つからない（収納用品の中が見えない／奥や高いところが見えない） 4：ものの出し入れがしにくい（なにかをどけて取る／動作に細かな神経が必要） 5：視覚的にごちゃつき（色や素材が違う／形が違う） 6：収納スペースに入りきらない（ものが多い／スペースが小さい） 7：収納用品が合っていない（大きさ〈深い・浅い〉／形〈四角い・丸い〉／素材〈固い・柔らかい〉） 8：同居人との折り合い（片付け意識の違い／それぞれの快適さ／安全面〈赤ちゃん〉）

わが家の収納やインテリアの工夫です。ちょっとしたことのようで、影響はけっこう大きいのです。

●使えるフック、使えないフック

学校にあったようなクラシックな金属製フック（ホームセンターで購入）。さすが、かけやすく、落ちずで最も頼れるフックです。リビングのベニヤ壁にネジどめして、子どもたちのカバンをさげています。

一方でこちらは失敗フック。でっぱりが小さくまっすぐで、カバンには向きませんでした。フックの間隔も狭く、かけるときに気を遣います。

●ゴミの出るところに、ゴミ箱

ティッシュは使った瞬間ゴミになり、ハサミで封を切れば、切れ端がゴミになります。ティッシュとハサミの近くには、ゴミ箱を置いて暮らしをラクに。

寝床についたあと、子どもたちは鼻をかんだり鼻血を出したり。立ち上がりたくないので、寝たまま取れる位置にティッシュとゴミ箱。蝋引きの布バスケットをクリップつきフックでつるしています。

イケアの「収納用ターンテーブル」はものが取り出しやすい

気になる新しい収納用品は、「仕事の糧」を言い訳にしばしばお試し買いします。

イケアで買った収納用ターンテーブルもそのひとつ。アクリルの円形トレイが360度回転するので、奥のものもくるっと前に出てくる優れもの。冷蔵庫用でしたが、のせると便利なものは家のなかでいろいろありそうです。

たとえば化粧水、乳液などのスキンケア用ボトルも選びやすくてよさそう。文房具なんかもよいかも。私はキッチンのパントリー棚で、白ゴマやはちみつのボトル、そしてタマネギやジャガイモなどの根菜類をのせて使っています。クルッと回せば後ろにあったものも前に来て取りやすいし、円の中にまとまるとそのまま置くよりもすっきり見えます。ほかの用途でもいろいろと実験してみたくなる、可能性無限大のアイテムです。

・KLIPPKAKTUS クリップカクトゥス 収納用ターンテーブル 799円（税込）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、2025年3月時点に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください