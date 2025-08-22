「この本のおかげで出世できた」「チームのパフォーマンスが上がった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。今回は、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方を指南する。

その2文字は「数字」

部下に信頼される上司、成果を出す上司、会議で納得感を生む上司。

彼らに共通するのは、会話に「数字」が含まれていることです。

たった2文字でありながら、組織の透明性・納得感・行動力を大きく左右します。

一方、数字を使わずに感覚だけで語る上司は、意図が伝わらず、指示があいまいになり、結果として部下のモチベーションを削ぎます。

数字は「誤解を減らすための道具」

「なるべく早く」

「もっと頑張れ」

「もう少し丁寧に」

こうした表現は、一見やさしく、柔らかいようでいて、極めてあいまいな指示です。

数字を使えば、受け手にとっての判断基準が明確になります。

「3日以内に提出して」

「エラー率を5％以下に抑えて」

といった表現であれば、誰が見ても同じ行動につながります。

数字があると、会話が「行動」に変わる

数字があると、人は具体的な行動をイメージできます。

たとえば「売上を上げよう」ではなく「今月、前月比＋10％を目指そう」と言えば、部下はどの施策をどの規模で動かすべきか、判断しやすくなります。

逆に、数字のない会話では、行動がぼやけ、後回しや思考停止につながることが多いのです。

数字のない上司は、責任を回避している

数字を避ける上司の心理には、責任をあいまいにしたい願望が潜んでいます。

「目標を定めれば、達成できなかったときに責められる」

「数字で管理すると、人間味がないと思われる」

こうした感情が、数字を避ける理由になっているのです。

しかし、組織を前に進めるためには、人間味よりも明確な指標が必要です。

信頼されるリーダーほど、数字で語り、数字で人に仕事を任せます。

仮面をかぶってでも、数字を使いこなす

本音では「感覚で察してほしい」「細かく管理したくない」と思っても、リーダーであるならば、仮面をかぶって数字を前提に会話すべきです。

数字がある会話は冷たく感じるかもしれませんが、その冷たさこそが、組織に明快さと安心感をもたらします。

感情は一歩引いて、仮面をかぶって、数字で語りましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計170万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。