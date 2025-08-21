あまりの暑さで外に出るのもひと苦労な今年の夏。暑さを逃れて家のなかにいても、子どもは動画やゲームばかりに時間を使いがち…。そんな姿に、親としてはなんとか対策を講じたいところですよね。同様のお悩みをもつ、小学生と未就学児の2児の母であるイラストレーターのオヨネさんが、100円ショップで見つけた「あるアイテム」。これが、子どもの家遊びを充実させるのにとてもお役立ちだったそう。詳しく教えてもらいました。

子どもたちが夢中！「大人のステンドグラス風ぬりえ」

夏休み、あまりの暑さで外に出るのもひと苦労。家の中にいても、5歳と9歳のわが子は動画やゲームばかり…。体調面もメンタル面も心配になります。

そんななか、私が救世主のように感じたのが、100円ショップで見つけた「大人のステンドグラス風シールぬりえ」（ダイソー・キャンドゥで購入可能）です。

「試しに1つだけ…」と買ってみたところ、子どもたちがどハマり！ 5歳も9歳も、「もっとやりたい！」と夢中になって、気づけば静かに1時間以上も集中して取り組んでくれました。

この塗り絵は色を塗るのではなく、約60〜70パーツの透明シールを番号に合わせてはっていくだけのシンプルなもの。細かい作業ですが、9歳の子はピンセットで器用に、5歳は指で一生懸命にシールをはっていました。

子ども向けの「キッズ知育 キラぺたシールはりえ」も一緒に買ってみましたが、パーツが大きくて少ないため、うちの子たちにはものたりなかったようです。

逆に大人用の方がやりごたえがあり、指先を使って集中できるのがよかったのかも。

もう少し小さいお子さんにはこちらも絵がかわいいのでおすすめ。また、シールがキラキラでかわいいので、キラキラ好きのお子さんにもオススメです。

このシリーズは、柄がとにかく豊富！

チューリップ、イルカ、クラゲ、ソーダ、猫と月…と、子どもたちの「もっとやりたい」に応えて、お手頃価格なのもあってどんどん追加購入しました。ほかにも、バラやポピーなどおしゃれなデザインもあります。

子どもだけでなく、大人も集中して楽しめる

大人用…ということもあって、私自身も1枚やってみたのですが、これが驚くほど楽しい！

夜にひとりで黙々と作業していると、不思議と気持ちが落ち着いて、ちまたでよく言われる「ととのう」感覚に。子どもだけでなく、親のリフレッシュにもぴったりです。

完成品にはつるすための穴があいていて、ヒモをとおして窓辺に飾ることができます。透けたデザインに光が当たるととてもきれいで、カーテンや壁に色とりどりの影がうつる様子に子どもたちは大喜び！

夏の室内でも涼しげで季節感を感じられる、ちょっとしたアート体験になります。

この夏、「暑くて外に出られない」「家のなかでヒマをもてあましている」そんな子どもたちにぴったりの遊びです。しかも100円という手軽さで、子どもも大人も楽しめるなんて最高！

ぜひ、家族みんなで「ステンドグラス風ぬりえ」に挑戦してみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください