外出先で子どもがジュースをこぼして衣類についてしまったことや、衣類にカレーが飛んでシミになってしまったなどの経験ありませんか？ 子どもを連れてお出かけする機会が増えると、どうしても衣類が汚れてしまうことが多くなりますよね。そのまま放置してしまうと、気づいたときにはガンコなシミになり、お気に入りの衣類がダメになってしまうことも…。そこで今回は、元小学校家庭科教諭で家事に関する著作を多数執筆しているブロガー・よしママさんに、外出先での汚れへの対処法と、帰宅後にすぐできる洗濯術を教えてもらいました。

外出先で「衣類についた汚れ」に困ったらどうする？

外出先で思わぬシミ汚れがついてしまうこと、ありますよね。そんなときは、あわてずに適切な対処をするのがポイントです。ただし、必ず洗う前に衣類の素材が「水洗い可能かどうか」を確認してください。水洗いできない素材にシミ抜きを試すと、かえって汚れが広がる原因になることも。

水洗いできない場合は、汚れが広がらないように優しくふき取り、一度クリーニング店へ相談しましょう。もしハンドソープを使って汚れを落とそうとする場合は、デリケートな衣類に対して慎重に対応をしましょう。目立たない部分で色落ちや、ソープ自体の色移りがないかを必ず確認してから使用してくださいね。

しょうゆなど水溶性汚れの簡単な落とし方

コーヒーやジュース、しょうゆなどの「水溶性の汚れ」は、基本的に水だけで落とすことができます。ケチャップのように水溶性であっても色がつきやすい汚れは、油汚れ同様にしっかり洗濯する必要があります。ここでは、しょうゆの汚れを例に紹介します。

●1：吸水させる

汚れ部分の水分を両面からペーパータオルで軽く押さえて吸水させます。

●2：裏にペーパーをはさむ

服の裏にペーパー（ハンカチでも可能）を多めに挟んで準備します。

●3：濡らしたペーパーでしみ抜き

上から軽く濡らしたペーパーを使い、汚れをトントンと押さえていきます。ポイントは、ペーパーの水分が多いとシミが広がることがるので濡らしすぎないこと。

また、水よりもぬるま湯を使う方が汚れが落ちやすくなります。汚れの真ん中からではなく、外側から内側に向かってトントンと押さえることで広がるのを防ぎます。また、汚れたペーパーはその都度清潔なものに交換しましょう。

●4：乾いたペーパーで仕上げ

最後に乾いたペーパーでしっかり水分を吸い取ります。

こうした手順を踏むことで、水洗いだけで汚れがほとんど落ちる場合があります。ただし、帰宅後に汚れが残っていると感じた場合は、次のことをしてください。

汚れ部分を軽く濡らしたら、食器用洗剤（中性洗剤）を少しつけて、広がらないよう注意しながら、古い歯ブラシで優しく汚れをこするか、手で軽くもみ洗いします。汚れが落ちたらしっかりすすぎ、通常の洗濯の手順で仕上げればOKです。

ハンドソープを使った油汚れの落とし方

次は、おもに油を含んだ汚れ（カレー、ミートソース、チョコ、ドレッシング、バター、生クリームなど）の対処法をご紹介します。水溶性のケチャップもこの方法で対応可能ですよ。今回はチョコソースの汚れを例に、基本の対処法をご紹介します。

●1：固形物を取り除く

固形物を乾いたペーパーで広がらないよう注意しながら取り除きます。このとき両面からきれいなペーパーでしっかり押さえ、可能な限り油分も取り除いておきます。

●2：服の裏にペーパーを挟む

汚れ裏にペーパー（ハンカチでも可）を多めに挟んで準備します。

●3：ハンドソープを染みこませたペーパーでしみ抜き

少し濡らしたペーパーにハンドソープをしみ込ませ、汚れの端からペーパーに移していきます。着色のあるハンドソープを使用する場合は、泡立ててから使う方が安心です。ただし白い衣類や薄い色の衣類には着色する可能性があるため注意してください。

ペーパーが汚れたら新しい面に変えて、丁寧にトントンと叩くように作業を進めます。

●4：石けんを落とす

石けん分が残らないよう、水で濡らしたペーパーで優しく押さえてすすぎます。

●5：水分をふき取る

最後に乾いたペーパーで押さえて水分をふき取ります。これだけの作業でかなり汚れが落ちますが、ソースの痕（あと）が少し残りました。

●6：帰宅後はもみ洗い

帰宅後、中性洗剤（食器用洗剤）を汚れた部分に少量つけ、汚れが広がらないよう注意しながら古い歯ブラシで優しくこすったり、もみ洗いします。

汚れが落ちたらしっかりすすぎ、通常通り洗濯機で洗濯をします。さらに、カレーやトマトの着色がある場合は、干す際に紫外線にしっかり当てることで着色を分解しやすくなります。

酸素系漂白剤を使った最後の汚れ対策

水溶性の汚れでも油を含む汚れでも、帰宅後に食器用洗剤（中性洗剤）を使って洗えば汚れが落ちることが多いです。それでも落ちない場合は、液体の酸素系漂白剤を直につけてから、通常通り洗濯すればシミをほぼ取り除くことができます。

ガンコな汚れほど、つけおき時間を長くすればきれいになります。ただし、衣類の生地の色落ちや縮みがないかを定期的にチェックしながら作業を進めてください。

出先で衣類に予期せぬ汚れがついても、すぐに対処すればほとんどの汚れは落とすことができます。外出先で手洗いできるハンドソープを活用すれば、水だけでは取りにくいシミも薄くすることが可能です。ただし、お手ふきおしぼりは、繊維を痛めたり衣類の色落ちを引き起こす原因になるので避けましょう。

こうした外出先での対処法を知っていれば、食べこぼしの多い子どもとの外食も安心ですね。

※ 汚れがどうしても落ちない場合は、無理をせずプロのクリーニング店で相談してください

※ 酵素系漂白剤を使用する場合は、手荒れする可能性がありますのでご注意ください