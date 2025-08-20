【実用書が200円】Kindleセール開催中！『あなたの人生が変わる対話術』などの人気書籍がAmazonで最大86%オフ
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社のサマーセールが開催中。人気の趣味・実用書をお得に楽しむことができるこのセールでは、対象書籍を200円ポッキリで購入可能！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■あなたの人生が変わる対話術 (講談社＋α文庫)
セール特価：200円（77%OFF)
あなたの人生が変わる対話術 (講談社＋α文庫)
昔ながらの「話せばわかる」が成立しない時代。職場でも、地域でも、いま大きな問題になっているのは、背景、考え方、立場が違う「他者」と、どうやってコミュニケーションをとるかいうこと。そこで必要となるのが本書で紹介する「対話」の技術。対話とは、ひと言でいえば、「他者とコミュニケーションを取ること」に他ならない。本書では30のヒントを通じて、対話を学ぶ。
■英語イディオム語源辞典 語源とイラストでスラスラ覚える
セール特価：200円（86%OFF）
英語イディオム語源辞典 語源とイラストでスラスラ覚える
累計200万部突破、清水建二の最新刊！ イディオムを覚えれば理解力が飛躍的にアップ！ 語源とイラストで覚えるから記憶に焼きつく！
英語学習は「単語」「句動詞」「イディオム」この3点をしっかり習得することで、英語のレベルが
飛躍的にあがります。
本書はこの「イディオム」についてしっかり学べます！
◆364のイディオムに関連語などを足して約500のイディオム掲載！
◆これ1冊で約500のイディオムがすっと頭に入ってくる！
◆記憶に焼きつく理由は、語源とイラスト！ 丸暗記ではなく、語源を知り、関連イラストを見て、多方面から記憶にアプローチすることで、覚えられる！！
◆イディオムを覚えれば、会話や文章の理解力が飛躍的にアップ↑
◆一つ一つの単語はほとんど中学で学習したものばかり！
◆本書の構成
be tied up ☆ネイティブにもチェックしてもらい、使える英語をピックアップ
縛られる（☆そのままの意味）⇒ 手がふさがっている、忙しい（☆本当の意味）
「縛り上げられる」が原義で、両手を縛られていて何もできない状態から「忙しい」という意味でつかわれる表現です。ネイティブは職場でよく使います。☆語源や関連語などをここで説明
☆さらに例文を紹介し、具体的な使い方もわかる！
Can you make it to the movie on Friday? (金曜日、映画に行かれそう？）
No,sorry. I'm tied up that evening.(ごめん、その夜は忙しいんだ）
■葉っぱはなぜこんな形なのか？ 植物の生きる戦略と森の生態系を考える
セール特価：200円（84%OFF）
葉っぱはなぜこんな形なのか？ 植物の生きる戦略と森の生態系を考える
人気の樹木図鑑作家が初めて書いた、植物と自然界にまつわるエッセイ集。木のことが全然わからなかった大学生の頃に始まり、樹木図鑑を作るようになった経緯、そしてそこから見えた自然について、あますことなく書き下ろした一冊です。森を歩き、葉っぱを集めてスキャンしたことで養われた観察眼、また、動物との出会いを通して身につけたことなど、生き生きと綴られています。たとえば、なぜ葉っぱにはギザギザがあるものとないものが存在しているのでしょうか？ また、花の色はなぜいろいろな種類があるのでしょうか？ シカが食べたヒイラギの葉はどんな様子になっているのでしょうか？ こういうことはすべて、植物の「生きる戦略」に関わっているのです。そして自然界には、人にはわかりにくい事象が満ちています。植物たちの生き方について、さらには虫や動物も含めた生態系についてまで、本書では謎を解いていきます。性格がわかる（かもしれない）「葉の心理テスト」と「花の心理テスト」も掲載！
■英語「なるほど！」ライティング 通じる英文への15ステップ
セール特価：200円（86%OFF）
英語「なるほど！」ライティング 通じる英文への15ステップ
伝わる英文に必要なのは3つの「Ｃ」。Ｃｌｅａｒ「明解」であること、Ｃｏｎｃｒｅｔｅ「具体的」であること、そしてＣｏｎｆｉｄｅｎｔ「自信」に満ちていること。これに加えて、ちょっとしたコツを知っているだけで、あなたの英語は大きく変わります。初級者にもプロにも役立ちます！ 本当に伝えたいことを、自然な英語で伝えられるようになることができる1冊。
■英語は５０の動詞で一気に上達する (講談社パワー・イングリッシュ)
セール特価：200円（85%OFF）
英語は５０の動詞で一気に上達する (講談社パワー・イングリッシュ)
ネイティブと対等に話せるようになりたい！ 英語を勉強する人が誰でも一度は思い描くことです。しかし、英語学習の道は長く険しく、挫折する人も多いのが実情です。なぜ英語が話せるようにならないのでしょう。「英語は動詞の言語である」―― この事実を知らずに必死に英語を勉強している方はたくさんいます。「TOEICの点数はそれなりに上がったのに、いざというとき話せない」となってしまう原因は、「動詞」にあります。名詞を何百何千と必死に覚えても、動詞を知らなければ、決して英語は話せるようにはなりません！ また、覚えればそのまま使える名詞と違って、動詞は使い方を覚えなければ、残念ながら自分の意思や考えを伝ることはできないのです。本書は、そんな動詞に着目し、日常やビジネスシーンでいますぐ役立つ「動詞の使いこなし方」を紹介する本です。登場する動詞に難しい単語はひとつもありません。中学校で習った単語ばかり。でも、例文を見れば、「こんな使い方があったのか！！」と驚く使い方がたくさん登場します。本書を執筆した柴田真一先生は、NHKラジオ講座のパーソナリティでもあり、誰もが知っている“国民的英語の先生”。海外のビジネス・金融畑で長年活躍してきた柴田先生ですが、実は社会人になり立てのころは、仕事上の英語はとても難しく感じたと言います。動詞の持つ意味やニュアンスを学習し、使い方を覚えていくことで自信をつけていく体験をしたからこそ知っている、英語学習のコツを伝授します！
※本ページで紹介する情報は、2025年8月20日15時現在のものです。
