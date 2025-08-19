県岐阜商―横浜戦後に浮上した「今大会ベストゲーム」

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝の4試合を行い、第3試合では県岐阜商（岐阜）が、春夏連覇を目指した横浜（神奈川）を延長11回タイブレークの末8-7のサヨナラで破り、4強進出を決めた。奇策あり、涙ありの大熱戦にXでは「今大会ベストゲーム」との声があふれた。これに「文句なし」「何この試合…」と共感の声が上がっている。

試合は5回までに県岐阜商が4-0とリードしたものの、6回に横浜が3点を奪い接戦に。8回には4-4の同点となった。さらに横浜が9回、10回と、左翼手に内野を守らせる「内野5人シフト」を2度も敢行し失点を防ぐとスタンドはどよめいた。

ただ11回の横浜は無得点。その裏県岐阜商は、2死一、三塁から4番の坂口路歩（3年）が左前にサヨナラ打を放ち勝負を決めた。横浜の奥村頼人投手（3年）は涙がいつまでも止まらない。あまりに劇的な展開に、Xには「今大会ベストゲーム」の文字が並び、ファンからは両軍を称えるコメントが殺到した。

「これは文句無しの今大会ベストゲームです」

「凄い壮絶な試合してるやん…今大会のベストゲームでは！？」

「今大会ベストゲームやろ 感動した」

「何この試合…今大会ベストゲームかもしれん…！！」

「間違いなく今大会ベストゲーム。異論は認めない」

名勝負が続出する今大会。「沖縄尚学VS仙台育英が今大会のベストゲームだと思ってたけど、県岐商VS横浜はそれを超える試合だったかもしれない」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）