暑い日が続くと、冷たくてさっぱりしたものが食べたくなりますよね。今回は、そんなときにぴったりな「トマトのだし漬け」をご紹介！ 農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、トマトをぜいたくに使ったごちそう副菜のつくり方を教えてもらいました。

まるごと冷やしてごちそう副菜！ユズコショウ香るトマトのだし漬け

丸ごとトマトで見た目も豪華な副菜です。ユズコショウをきかせたピリッとさわやかなだしが、暑い季節にぴったり。

【写真】トマトを湯むきする

さっぱりしているのに満足感もあって、食卓の主役級になる一品です。

●トマトのだし漬け

【材料】

トマト 中玉8個

A［水400mL 白だし大さじ4 ユズコショウ小さじ1］



【つくり方】

（1） トマトのヘタをくり抜き、お尻に浅く十字に切り込みを入れる。

（2） 沸騰したお湯にトマトを入れ、10秒〜20秒ほど入れる。

（3） 皮がめくれてきたら氷水に取り出し、皮をむいておく。

（4） ボウルまたはビニール袋にAを入れよく混ぜ、湯むきしたトマトを追加する（ボウルの場合は落としラップをしてください）。冷蔵庫で3時間以上冷やすと完成です。

お好みで、青ジソをのせたりスダチを絞って食べてください。