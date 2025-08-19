マイメロ＆シナモンらが優雅なティータイム 「サンキューマート」に全23アイテム登場
390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、サンリオの人気キャラクターの”ティールーム”をテーマとした限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で9月中旬より入荷次第販売開始する。また公式オンラインショップでは、19日正午より先行予約の受付を開始した。
【写真】パステルカラーがかわいすぎる…商品一覧
『サンリオキャラクターズ』より、「ティールーム」をテーマとしたデザインの限定アイテムが登場。同シリーズは、人気キャラクターたちがティーセットに見立てられた、大人かわいいデザインが魅力となっている。落ち着いたパステルカラーを基調に、日常に癒しのひとときを添えるデザインに仕上げた。
今回は、ヘアブラシやハンドクリームセットなど毎日のケアに使えるアイテムから、パスケースやポーチなどお出かけにもぴったりなアイテムまで、幅広く展開する。
【ピックアップ商品】
■箱型ポーチ、パスケース、ネイルパーツシール
箱型ポーチはしっかりとしたマチ付きで収納力があり、コスメや小物の持ち運びに便利。パスケースは落ち着いたパステルカラーで、通勤・通学バッグにもさりげなくなじむ。指先に華やかさを添えるネイルパーツシールは、ティールームテーマのデザインがセルフネイルを上品に。
■巾着（M）
小物の整理にぴったりな巾着は、やさしいカラーと繊細なデザインがポイント。
【写真】パステルカラーがかわいすぎる…商品一覧
『サンリオキャラクターズ』より、「ティールーム」をテーマとしたデザインの限定アイテムが登場。同シリーズは、人気キャラクターたちがティーセットに見立てられた、大人かわいいデザインが魅力となっている。落ち着いたパステルカラーを基調に、日常に癒しのひとときを添えるデザインに仕上げた。
【ピックアップ商品】
■箱型ポーチ、パスケース、ネイルパーツシール
箱型ポーチはしっかりとしたマチ付きで収納力があり、コスメや小物の持ち運びに便利。パスケースは落ち着いたパステルカラーで、通勤・通学バッグにもさりげなくなじむ。指先に華やかさを添えるネイルパーツシールは、ティールームテーマのデザインがセルフネイルを上品に。
■巾着（M）
小物の整理にぴったりな巾着は、やさしいカラーと繊細なデザインがポイント。