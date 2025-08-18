「ポケモン」の世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025（ポケモンWCS2025）」開催を記念して、2024年の優勝ポケモンである「リキキリン」の配布が8月16日から8月23日8時59分までの期間限定で実施されている。

今回の配布ポケモン「リキキリン」は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」のふしぎなおくりものにてあいことば「W0RLDSARM0RTA1L」を入力することで受取可能。せいかく、もちもの、テラスタイプ、技構成などは全て昨年の「ポケモンWCS2024」で優勝を果たした個体と同一のものとなっている。

配布ポケモンは、1つのセーブデータにつき1匹のみ受け取ることができる。

【＜PART2＞【公式】「ポケモンワールドチャンピオンシップス2025」決勝戦】

