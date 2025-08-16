『キミとアイドルプリキュア♪』第28話 写真の前で吠えるきゅーたろう
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第28話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第28話は8月17日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第28話「わんわん！きゅーちゃんと一緒！」＞
家族や愛犬のきゅーたろう、さらにはなな（声：高橋ミナミ）、こころ（声：高森奈津美）、プリルン（声：南條愛乃）とメロロン（声：花井美春）、田中も連れて祖父・平治の家に遊びにやってきたうた（声：松岡美里）。きゅーたろうはもともとこの家で暮らしており、祖母の温子が亡くなったのをきっかけに、うたの家にやってきたのだった。
居間でみんなでスイカをごちそうになっていると、平治はまだ自分が元気なうちに、温子の部屋を片付けようと思っている、とうたに語る。それを聞いたうたは、少し動揺した様子で、居間から去っていく。
温子の部屋で、大好きだった温子との思い出を振り返るうた。うたのさみしそうな表情を見たきゅーたろうは、居間に戻り、一枚の写真の前で何かを伝えるかのように吠えだす。
＞＞＞第28話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
（C）ABC-A・東映アニメーション