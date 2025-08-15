

ANISAMA FRIENDS「THE FIRST TAKE」サムネイル

2025年に開催から20回目を迎える世界最大級のアニソンライブイベント、「Animelo Summer Live (アニサマ)」よりANISAMA FRIENDSがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」初登場。アニメ『デジモンアドベンチャー』オープニングテーマ主題歌である、和田光司「Butter-Fly」を一発撮り披露する。

【動画】8月15日22時よりプレミア公開されるANISAMA FRIENDS - Butter-Fly feat. angela × オーイシマサヨシ × 奥井雅美 × TrySail × FLOW / THE FIRST TAKE

ANISAMA FRIENDSはアニサマ20年の歴史を彩ってきた、angela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、 FLOWが参加した今回のために作られた特別ユニット。

彼らが今回カバーするのは、アニメ『デジモンアドベンチャー』オープニングテーマ主題歌である、和田光司「Butter-Fly」。

全世界の幅広い世代に長く愛されてきた、アニソン界のアンセムである本楽曲を5組の実力派アーティストたちが「THE FIRST TAKE」だけのパワフルでエネルギッシュなパフォーマンスで一発撮り披露。■ANISAMA FRIENDS

コメント ※五十音順angela「アニソンってすごいし、アニソンってみんなで歌えるし、こういう曲を自分も作っていきたいと、この曲を歌うたびに思います。今日もこのメンバーで一緒に歌えて本当に嬉しかったです。 ありがとうございました！」オーイシマサヨシ「最強でした！このメンツにいられることがめちゃくちゃ嬉しいです！魂のこもったアニソン「Butter-Fly」をこの「THE FIRST TAKE」でパフォーマンスできて本当に嬉しかったです。素敵なテイクでした！」奥井雅美「このメンツで初めて歌うのでどんなことになるのかと思っていましたが、最高でした！歌声や作品、魂は永遠だなと思いながら歌わせていただきました。楽しかったです！」TrySail「子供のころから聴いていた「Butter-Fly」を歌えて、本当に楽しかったです！皆さんのハーモニーとパワーに包まれながら歌えて気持ち良かったです！」FLOW「まさにお客さんが目の前にいるようなライブ感あふれるパフォーマンスになりました。アニサマ20回目という節目の時に、こうしてANISAMA FRIENDSの皆さんと「Butter-Fly」をライブ感を持って一緒に歌えたことがすごく嬉しかったです！」