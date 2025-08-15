¥×¥ê¥¥å¥¢¤À¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¯¤È...¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎ¡×È½ÌÀ¡¡°ËÃ°¶õ¹Á¤ËÀßÃÖ¤ÎàÆóÅÙ¸«É¬»ê¹¹ðá¤ËXº¤ÏÇ
¥×¥ê¥¥å¥¢¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ó¤Ê¹¹ð¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¥Ò¡¼¥í¡¼É÷¥«¡¼¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÜºÙ¤È¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼É÷¥«¡¼¥È¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Ê¤ó¤«¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò±¿¤Ö¥«¡¼¥È¤À¡£¤½¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÀëÅÁ¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï......¡£
ÈóÇË²õ¸¡ºº³ô¼°²ñ¼Ò
WE ARE HEROES OF SAFETY
¤Ò¡¢ÈóÇË²õ¸¡ºº³ô¼°²ñ¼Ò¡ª¡©¡¡Á´Á³¥×¥ê¥¥å¥¢¤¸¤ã¡¢¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª
¤³¤ÎÆæ¤¹¤®¤ë¹¹ð¤Ï2025Ç¯7·îÃæ½Ü¤Ë¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¥¥å¥¢¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ³ÈÂç¤·¤¿¤éÈóÇË²õ¥¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Î¤È¤³²¿¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÃÏÌ£¤Ë¤¸¤ï¤ë¡×
¡ÖÈóÇË²õ¸¡ºº¥×¥ê¥¥å¥¢......²ù¤·¤¤»ö¤Ë¤Þ¤¢¤Þ¤¢¸ìÏ¤¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤Î¤«Ææ²á¤®¤Þ¤¹¤Í£÷¡×
¡Ö½éÂå¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤«¤Ê¤¢w¡×
¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï13Æü¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ë¤¢¤ëÈóÇË²õ¸¡ºº¤ÎËÜ¼Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¸¡ºº¤Ç¼é¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹
ÈóÇË²õ¸¡ºº¼Ò¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ä¥Ó¥ë¡¢Å´Æ»¡¢¶¶¡¢ÃÏÃæËäÂ¢Êª¤Ê¤É¡Ö¼Ò²ñ»ñËÜ¤¹¤Ù¤Æ¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ä¶²»ÇÈ¤äÊü¼ÍÀþ¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤ÎÁõÃÖ¤Èµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤â¤Î¤Î¾õÂÖ¤ò¸¡ºº¤¹¤ë´ë¶È¤À¡£
Æ±¼Ò¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Î¹¹ð¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê°ËÃ°¶õ¹Á¡Ë¤Î¼ê²ÙÊª¥«¡¼¥È¡£
24Ç¯11·î¤Ë¶õ¹Á¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é¶õ¹ÁÆâ¹¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢ÈóÇË²õ¸¡ºº¼Ò¤ÏÊ£¿ô¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥«¡¼¥È¡×¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¶õ¹ÁÆâ´ÇÈÄ¤Ç¤ÏÅö³ºÇÞÂÎ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÌÜ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤é¶õ¹Á¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¹µÒ°Ê³°¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÅö¼Ò¹¹ð¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¼è°ú¤Î¤¢¤ëÂåÍýÅ¹¤äÀ©ºî²ñ¼Ò¿ô¼Ò¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¥³¥ó¥Ú¤ò¼Â»Ü¡£°ÍÍê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢à·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢THE´ë¶È¹¹ð¤Ç¤ÏÌµ¤¤´¶¤¸á¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¤Ä¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¥«¡¼¥È¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ú¥¢¤Ç°ÕÌ£¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤â¤¦1¤Ä¤¬¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Î¡ÖÈóÇË²õ¸¡ºº³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÇ§ÃÎ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢½Ö»þ¤ËÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
à¥Ò¡¼¥í¡¼Ä´¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÈóÇË²õ¸¡ºº³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ò6¼ïÎà¡ÊÉ½¤Ë3¼ï¡¦Î¢¤Ë3¼ï¤Ç¥«¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ËÍÑ°Õ¤·¡¢¥«¡¼¥È¤ÎÎ¢¤ÈÉ½¤Ë·Ç½Ð¡£¤½¤¦¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ã¤Ý¤¤¤ä¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ã¤Ý¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÉô¤Ë¤Ï²¿¸Î¥Ò¡¼¥í¡¼Ä´¤Ê¤Î¤«¤òÉ³²ò¤¯¥í¥´¡ÖWE ARE HEROES OF SAFETY¡×¤òµ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëQR¥³¡¼¥É¤âÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤ÏÁ´¤Æ´Á»ú¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤Ï·ø¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¸¡ºº¤Ç¼é¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢Ç§ÃÎ³ÍÆÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶½Ì£´µ¯¤Þ¤Ç¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¹¹ð¸ú²Ì¤Ï¡¢ÀäÂç¤«¤â¡ª¡©
à°Õ³°Àá¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤¬¸«»öÅªÃæ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢X¾å¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤â¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÅö½é¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¼ã¼Ô¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÇ§ÃÎ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î5¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¤É¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤Î¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ºÎÍÑ»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤Ë¤¤¿Âç³ØÀ¸¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹ÊóÃ´Åö¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
ÈóÇË²õ¸¡ºº¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼Ä´¹¹ð¥«¡¼¥È¤Ï¸½ºß¡¢Âçºå¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¥²¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤ò½ü¤¯¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÆâ¤ä¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÁ°Ãó¼Ö¾ì¤ÎÂ¾¡¢¶õ¹Á¥Ð¥¹¤ÎÄäÎ±½ê¡¢Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ÎÂçºå¶õ¹Á±Ø¥«¡¼¥ÈÃÖ¤¾ì¤Ë¡¢·×150ÂæÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÃ°¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ä¤È¤¡¢°ËÃ°¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¤¤Ë¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©